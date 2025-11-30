グラビアアイドル鈴木聖（たから＝25）が30日、都内でファースト写真集「Sanctus」の発売記念取材会を行った。

発売を受けて「グラビアを始めた時から紙の写真集を出すことが目標だったので、すごくうれしかったです」と笑顔を見せた。

デジタル写真集は過去にもリリースしているが、本として出版するのは初めて。「デジタルを利用する方が多いので、紙の写真集を出すのが難しい時代。喜びが違いますね」とかみしめるように話した。

撮影は7月に北海道で行ったという。自然に囲まれ「湖に行ったんですけど、虫が苦手で。めちゃめちゃ根性、気合でがんばりました」と明かした。

今作の見所は「限界の露出」だと話した。「今までグラビアをやってきて、露出が少なかったんです。今回はお尻のシルエットも分かったり、自分の中でできる限界の露出をしているので是非見てほしいです」とアピールした。

言葉通り、お気に入りのカットには胸元が大きく空いた白のレースのワンピースで岩に寝そべる写真を選んだ。「霧がかったところで撮って、雰囲気が好きで。日本だけど日本じゃないみたいな幻想的なところでした」と本人も納得の1枚となった。

「グラビア界の至宝」との呼び声も高い鈴木は、ボディメークにも励んだという。

撮影に向けて「二郎系ラーメンが大好きなんですけど2週間くらい我慢して、すき家は1カ月我慢しました」と好物を断った。

特に次郎系ラーメンは、撮影を終えた翌日にすぐに食べに行くほど好きだという。ラーメンの中でもヘビーなものに見えるが、「全然いけます！ 普段はアブラとにんにくを増しにします」と笑った。