¡ÖDMM¤ÎÍúÎò¤¬¥«¥ª¥¹¤Ë¡×ÊÑ·Á¿åÃå¤ÇÅÐ¾ìàËâÀ·Ïá¥°¥é¥É¥ëÂ¼±«ÉçÈþ¤Î¹ðÇò
¡ÈËâÀ·Ï¡É¥°¥é¥É¥ë¤ÎÂ¼±«ÉçÈþ¡Ê25¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë2026¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊÑ·Á¿åÃå¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÉ½»æ¤ò»×¤ï¤»¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¿åÃå¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÈËâÀ¡É¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¼èºà¿Ø¤«¤é¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤Ï¡©¡×¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤â¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤¸¯¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦°ú¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏDVD¤ò3Ëç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é1Ç¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö3¥«·î¤Ë1Ëç¤Î¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢ÀëÅÁ¤·¤Æ¤À¤È3¥«·î¤Ï¤¹¤°¡£º£Ç¯¤ÏDVD¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éDMM¤ÎÍúÎò¤¬¥«¥ª¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö1000ºý¤Û¤É¥¨¥íÌ¡²è¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ï2¼¡¸µ¤«¤é¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Á´¤Æ¤Ï¡ÈËâÀ·Ï¡É¤Î¤¿¤á¤Î»ñÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢ºòÇ¯È¯Çä¤Î¡Övs²¾ÁÛ¥¨¥í¥¹¡×¤¬¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢25Æü¤ËÂè2ÃÆ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¥°¥é¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¾þ¤ì¤ë¤é¤·¤¤¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡£ÎÉ¤¤Äù¤á¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡Ö¿Íº®¤ß¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç2¿Í¤¤ê¤¬ÍýÁÛ¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖËèÇ¯31Æü¤Ë¥³¥ß¥±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤Æ¤ó¤ä¤ï¤ó¤ä¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸½¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ï¡Ö°ú¤Â³¤DVD¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿½¸¤â½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£