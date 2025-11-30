ÇòË²»á¤¬ÁêËÐ¶¨²ñÂà¿¦¸å½é¤Î¹ñµ»´Û¡ÖÁêËÐ¤Î»Å»ö¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤ò´ÑÀï
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²æÆ»á¡Ê40¡Ë¤¬30Æü¡¢Å·¹ÄÇÕÁ´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò»ë»¡¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡»Ë¾åºÇ¶¯²£¹Ë¤¬¡¢ÁêËÐ¤ÎÀ»ÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¹ñµ»´Û¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤Î¤Ï¡¢6·î¤ËÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤Æ°ÊÍè½é¤á¤Æ¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤Í¡¢¹ñµ»´Û¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ï¿·Á¯¡£ÊÌ¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁêËÐ¤Î»Å»ö¤ÇÍè¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¤¿¡£Á´ÆüËÜÁêËÐÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼Ò²ñ¿Í¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¡£ÇòË²»á¤Ï¸áÁ°10»þ¤Î³«²ñ¼°Á°¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ÈÍ½Áª1²óÀï¤ÎÂè1»î¹ç¤«¤éÇ®¿´¤Ë´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÁêËÐ¶¨²ñÂà¿¦¸å¤Ï¡ÖÀ¤³¦ÁêËÐ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤ÆÆÃ¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢ÁêËÐ¤Î¹ñºÝÅª¤ÊÉáµÚ¡¦È¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¾å½Ü¤ËÄ»¼è»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡¢9·îÃæ½Ü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÂç²ñ´ÑÀï¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾®³ØÀ¸¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜ¾®³ØÀ¸Í¥¾¡Âç²ñ¤âÊ»ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÁ´Éô³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÁêËÐÏ¢ÌÁ¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤ÉÌó10¥«¹ñ¤ò²ó¤Ã¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÁêËÐÂç²ñ¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÂç²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç³Æ¹ñ¤ÎÁêËÐ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ÂÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤â¤Ã¤È¹ñºÝÂç²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¸½Ìò¤Îº¢¤«¤é¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¾¯Ç¯ÁêËÐÂç²ñ¡ÖÇòË²ÇÕ¡×¤òÅìµþ¡¦ÀÄ³¤¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¡£13Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½÷»ÒÁª¼ê¤Î»²²Ã¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¹»À¸°Ê¾å¤ÎÉôÌç¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç²ñµ¬ÌÏ³ÈÂç¤Î°Æ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é½àÈ÷¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡£º£ÅÙ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤È´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£