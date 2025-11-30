女優の伊原六花（26）が30日、都内で2026年のカレンダーブック発売記念イベントを行った。子供の頃から愛読している「星の王子さま」をコンセプトにして、仕上げた一冊となっている。

今年は日本テレビ系ドラマ「恋愛禁止」（木曜後11・59）で主演を務めるなど飛躍の1年となった。「人生で一番忙しかった日々があったくらい、いろいろなお仕事をさせてもらった」と振り返った。

今年の漢字は「飛」。「いろいろな所を飛び回った1年だった。移動距離ランキングのようなものがあったら、割と上位の方にいきそうなくらい移動距離は多かった年だなと。飛ぶようにいろいろな場所に行って、ステップアップも凄くしたと思います」と漢字に込めた思いを明かした。

来年については「このまま忙しくあってくれたらうれしい」と答えた。「ドラマも舞台も、一本で3、4カ月が準備に必要になってくる。そうすると、1年間に触れられる作品は限られてくる。もっと忙しくても大丈夫ということが判明したので、休みも取りつつ、来年も忙しくお仕事ができたらいいなと思います」。さらなる飛躍を誓った。