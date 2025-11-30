岡田将生、“メガネ姿”のオフショットに反響「充希ちゃんが撮ったのかな」「奥様目線最高すぎる」
俳優の岡田将生（36）が29日、自身のインスタグラムを公開。メガネをかけた“オフ感満載”の写真を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「奥様目線最高すぎる」メガネをかけた岡田将生のオフショット
「わたくしは眼鏡が好きだ」とつづり、夜道で撮影された写真をアップ。縁のついたメガネとグレーのマフラーを身に着けた岡田の姿が写し出されている。
投稿には「#3つ揃いました」と、“メガネをかけた”ダイアン・ユースケのキーホルダーの写真も添えた。
この投稿にファンからは「マフラーも眼鏡も似合いすぎてる!!!!かっこいいいいいい」「我々は眼鏡をかけたあなたが好きです」「奥様を見つめる瞳なのでしょうか…」「充希ちゃんが撮ったのかな ほっこり」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「奥様目線最高すぎる」メガネをかけた岡田将生のオフショット
「わたくしは眼鏡が好きだ」とつづり、夜道で撮影された写真をアップ。縁のついたメガネとグレーのマフラーを身に着けた岡田の姿が写し出されている。
投稿には「#3つ揃いました」と、“メガネをかけた”ダイアン・ユースケのキーホルダーの写真も添えた。
この投稿にファンからは「マフラーも眼鏡も似合いすぎてる!!!!かっこいいいいいい」「我々は眼鏡をかけたあなたが好きです」「奥様を見つめる瞳なのでしょうか…」「充希ちゃんが撮ったのかな ほっこり」など、さまざまな反響が寄せられている。