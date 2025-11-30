Image: Amazon

佳境に入ってきた、Amazonブラックフライデー。何かオススメできるものはないかとディグりにディグっていたら、見つけました。ロジクールのゲーミングキーボード「Logcool G515 LIGHTSPEED TKL wireless gaming keyboard」です。

Logicool G ラピッドトリガー G515 RAPID TKL 19,900円 Amazonで見る PR PR

15％オフの1万9900円。2万円を切っています。

ロープロ＋アナログスイッチは珍しい

このキーボードは、薄型設計のロープロファイルモデル。

通常、ロープロファイルはメンブレンかシザースイッチ、メカニカルスイッチを採用している製品が多いのですが、こちらは独自開発の「Low Profile GL Switch」を採用。

このスイッチは磁気アナログスイッチとなっており、キーを押してから入力までのタイムラグが少なく、非常に軽やかに入力ができます。

そして、ラピッドトリガーに対応。キーの押した瞬間・離した瞬間を瞬時に検知する技術で、反応速度が大幅にアップ。コンマ1秒を競うゲーミングの世界では、ラピッドトリガーが主流になりつつあります。

簡単に言えば「薄くて軽やかで素早い」という、三拍子揃ったゲーミングキーボードなんです。この三拍子揃っているキーボードって、実はそんなに多くないんですよ。特に、ロープロファイルで磁気アナログスイッチっていうの、選択肢が少ないので、セールになっているこの機会はてを伸ばすチャンスです。

別にゲームはやらないよって人でも、長文入力メインだったりする人は、このタイプのキーボードだと疲労軽減にもなります。

キーボードは、パソコンを使う上で重要な機器。自分に合ったものを選ぶと、作業効率がかなり上がりますよ！

