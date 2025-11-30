ラピッドトリガー＆ロープロファイル。レアな高性能キーボードが2万円切り
ゲームでも、それ以外でも。
佳境に入ってきた、Amazonブラックフライデー。何かオススメできるものはないかとディグりにディグっていたら、見つけました。ロジクールのゲーミングキーボード「Logcool G515 LIGHTSPEED TKL wireless gaming keyboard」です。
Logicool G ラピッドトリガー G515 RAPID TKL
19,900円
15％オフの1万9900円。2万円を切っています。
ロープロ＋アナログスイッチは珍しい
このキーボードは、薄型設計のロープロファイルモデル。
通常、ロープロファイルはメンブレンかシザースイッチ、メカニカルスイッチを採用している製品が多いのですが、こちらは独自開発の「Low Profile GL Switch」を採用。
このスイッチは磁気アナログスイッチとなっており、キーを押してから入力までのタイムラグが少なく、非常に軽やかに入力ができます。
そして、ラピッドトリガーに対応。キーの押した瞬間・離した瞬間を瞬時に検知する技術で、反応速度が大幅にアップ。コンマ1秒を競うゲーミングの世界では、ラピッドトリガーが主流になりつつあります。
簡単に言えば「薄くて軽やかで素早い」という、三拍子揃ったゲーミングキーボードなんです。この三拍子揃っているキーボードって、実はそんなに多くないんですよ。特に、ロープロファイルで磁気アナログスイッチっていうの、選択肢が少ないので、セールになっているこの機会はてを伸ばすチャンスです。
別にゲームはやらないよって人でも、長文入力メインだったりする人は、このタイプのキーボードだと疲労軽減にもなります。
キーボードは、パソコンを使う上で重要な機器。自分に合ったものを選ぶと、作業効率がかなり上がりますよ！
