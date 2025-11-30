Image: Amazon

この価格で、使い勝手良すぎないか？

あると安心＆あると便利な「ポータブル電源」、ちぢめてポタ電。現代では水や食料だけでなく、電気すら貯められるようになったのは、嬉しいですよね。

電気に生活を依存している僕らにとって、電気の喪失は手詰まりですから…。

なので、この機にポタ電を用意しておきませんか？ 不自然に安くなっているモデルがあるんです。

EcoFlow RIVER 2 ポータブル電源 17,935円 Amazonで見る PR PR

ポタ電の定番「EcoFlow」のカジュアルモデル「RIVER 2」です。

元値3万円ほどのコスパに優れた軽量級ファイターなのですが、これがセールで40％オフとか、思い切ったことやっていて、1万7935円でポチれるのです。安すぎんか？

コンパクトでどこでもひょいひょい。10年耐久毎日使える

さて、大事な容量と出力、寿命のお話です。

・容量：256Wh（ノートPCなら5回、スマホなら16回充電できるくらい） ・定格電力450W ・重量3.5kg。取っ手付きで片手で持てる ・長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池採用

となっています。

やっぱコンパクトさはメリットですね。重量3.5kgと「なんかあったら背負って動ける重量」に収まっているので、非常時の備えとして優秀。なおかつ、家の中でもひょいひょい動かして「ここを電源とする！」が実現できます。

こうした使い勝手の良さをブーストしているのが、3,500回以上の充放電ができる10年耐久長寿命モデルってところ。

おかげで、、日常的に「ここに電源があればなぁ」を解決できます。せっかく買ったポタ電、使わずに貯めとくだけだともったいないもんね！

弱点としては「熱を出す系家電は苦手」ってところでしょうか。

容量も256Whとポタ電としては小容量なので、PCやスマホ、サーキュレーターなどを動かすなら十分ですが、電子レンジやケトル、ドライヤーはちょっと厳しい。電気毛布はギリ行ける！

こうして「できること」「できないこと」がハッキリしている子ですが、用途にマッチするならこんなにコスパの良いポタ電、そうそうない。

セールが終わるまでに、ポタ電との暮らし、ちょっと想像してみてね。

