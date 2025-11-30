埼玉県には、人気の銭湯やサウナも数多く存在します。今回は、中でも特にユーザーから高い評価を数多く獲得した「天然温泉 七福の湯 戸田店」を詳しく紹介します。（サムネイル画像：「天然温泉 七福の湯 戸田店」公式Webサイトより）

写真拡大

若い男性を中心に、高い人気を誇るサウナ。大人気のサウナ目当てに、旅行をする人も少なくありません。しかし、全国各地に人気の施設があるだけに、どこを訪れるべきか迷ってしまいますよね。

そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、埼玉県で人気の施設「天然温泉 七福の湯 戸田店」です。

※2025年11月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています

【アクセス＆料金】「天然温泉 七福の湯 戸田店」の詳細情報

「天然温泉 七福の湯 戸田店」は2種類のサウナが楽しめる

地下深くから湧き出す天然温泉と、11種類のバラエティ豊かなお風呂で心身を癒せるスーパー銭湯。高温サウナ・塩サウナと2種類のサウナが楽しめるほか、韓国の文化に基づいたチムジルバンを日本の岩盤浴と融合させたチムジルバンスパも特徴です。楽天トラベルで泊まれるサウナを探す

「天然温泉 七福の湯 戸田店」の口コミは？

「天然温泉 七福の湯 戸田店」には、以下のような口コミが寄せられています。

「七福のロウリュウのレベルは、日本一だと思っていて、サ活友だちにもおすすめしています」

「天然温泉の泉質はなかなか良く、外気浴エリアは風通しが良くて気持ちいい」

「露天を含め、いろんなお風呂があり小旅行気分が味わえて楽しいです」

アクセス・料金情報

▼アクセス
所在地：埼玉県戸田市笹目8丁目12番10号
最寄駅：JR埼京線 戸田公園駅▼料金
※料金は全て税込です。平日：1000円
土・休日：1100円
(文:All About ニュース編集部)