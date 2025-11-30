「旦那さん鼻高いだろ」元人気グラドル、2人の子どもとの休日ショットに「ママ素敵」「幸せ物語ってる」
元グラビアアイドルでタレントの森咲智美さんは11月28日、自身のInstagramを更新。2人の子どもとの休日ショットを披露しました。
【写真】森咲智美、2人の子どもとの休日ショット！
「旦那さん鼻高いだろこれ」森咲さんは「最近はすっかり秋らしくなってきました 三連休は予定ぎっしりで、遊園地に行ったり 公園でピクニックしたり…外遊び三昧でした」とつづり、6枚の写真を投稿。グレーのスウェットセットアップにキャップを被った“公園コーデ”の森咲さんが、長男と手を繋いで歩く姿や8月に生まれた長女を抱き上げる様子を披露しています。「息子はできる遊具や乗り物がどんどん増えてきて 毎回キラキラの笑顔」「娘は、ずり這いが日に日に上達していて目が離せなくなってきました」と、きょうだいの成長についても触れました。
この投稿にコメントでは「智美お母さん素敵です！」「ママ素敵」「いいママなのだ」「旦那さん鼻高いだろこれ」「森咲さんの表情も幸せさを物語っていて素敵だす」「優しいお母さん」「グレーのセットアップすごく素敵です」と称賛の声が寄せられています。
「横浜アンパンマンミュージアムへ」2024年1月1日にプロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたこと、第1子を妊娠していることを発表し、2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告している森咲さん。11月16日の投稿では、ママ友親子で「横浜アンパンマンミュージアム」を訪れた写真を投稿し、大きなアンパンマンの前で撮影した親子ツーショットや友人とハグする息子さんのほほ笑ましい姿を披露しています。ほかにも、子どもたちがディズニーデビューを果たした家族ショットや北海道旅行の写真など、家族でのお出かけの様子をたびたび披露。これからも親子のお出かけショットの投稿が待ち遠しいですね！(文:福島 ゆき)
