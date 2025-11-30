¡Ö°ì±þÂç·¿¤Þ¤Ç¾è¤ì¤Þ¤¹¡×½÷Í¥¤È³ÊÆ®²ÈàÆóÅáÎ®áµÜ¸¶²Ú²»¤Î²ÚÎï¤Ê¥Ð¥¤¥¯¼ÀÁö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¤¤±¤ë¤Ê¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÊÑ¿È¡ª¡×
Èþ¤·¤¤³¤¤äÅç¡¹¤òË¾¤à¶¶¤òÉ÷ÀÚ¤Ã¤Æ
¡¡½÷Í¥¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎµÜ¸¶²Ú²»(29)¤¬±Ç²è¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Êà¥Ð¥¤¥¯¼ÀÁö¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì±þÂç·¿¤Þ¤Ç¾è¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤äÅç¡¹¤òË¾¤à¶¶¤ò¥Ð¥¤¥¯¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¤¤±¤ë¤Ê¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÊÑ¿È¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ä¤Ã¤Ñ¹¥¤¤ä¤Ê¤¡¡×¡ÖÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¤â¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¤È¤Ï¡ª¡£ÆÃ»£¤ä±Ç²è¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¼ç±é¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö·àÃæ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜ¸¶¤Ï10Âå¤«¤é¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2023Ç¯¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥Ã¥Á¥ã¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡ÖÌ½¹õ¤Î»°»ÐËå¡×¤Î¼¡½÷¡¦¥¯¥í¥È¡¼Ìò¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤òÇ®±é¡£23Ç¯¤Ë¤Ï¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖRISE¡×¤Ç³ÊÆ®²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£