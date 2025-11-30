¡Öº¾µ½¤é¤º¾¡¤Æ¤ë¡×àÎáÏÂ¤Î´°Çä¥¯¥¤¡¼¥óáµÆÃÏÉ±Æà¤Î½¢³è¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤Ï¤¤‼ºÎÍÑ¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¡¡½÷À»¨»ï´ë²è¤Ç¾Ò²ð
ÁÖ¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤È¥á¥¤¥¯¤Ç
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎµÆÃÏÉ±Æà(21)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡Ö½¢³è¤ÇÌòÎ©¤Ä¥á¥¤¥¯½Ñ¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷À»¨»ï¡Önon-no¡×¤¬1¡¦2·î¹çÊ»¹æ¤Ç¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òX¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö#½¢³è¤ÇÌòÎ©¤Ä¡¡ #µÆÃÏÉ±Æà¤Î¡Øº¾µ½¤é¤º¾¡¤Æ¤ë ¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¥á¥¤¥¯¤Î¥ë¡¼¥ë ¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡½¢³èÀ¤Âå¤ÎµÆÃÏ¤ò¥â¥Ç¥ë¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤È¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡ÖÃ¸¤¯¤·¤¹¤®¤Ê¤¤Èý¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹Éõ°õ¥Ø¥¢¤Ç¿®Íê´¶¡õÀ¶·é´¶¤òÄì¾å¤²¡×¤Ê¤É¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤¤‼ºÎÍÑ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡¡²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹ ¡×¡ÖµÆÃÏÉ±Æà¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë»È¤¦»þÅÀ¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÁ°Äó¤¬Ê¤¤ë¤«¤é°ÕÌ£¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÆÃÏ¤Ï15ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2020¡×¤Ç¡Ö¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¡£É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿»¨»ï¤¬¼¡¡¹¤È´°Çä¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éàÎáÏÂ¤Î´°Çä¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£