¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Êà¿ÍÀ¸½é¤ÎÂç¼ºÂÖá¤ËÄáÉÓ¤âÂç·ãÅÜ!?¡¡¹æµã¤«¤é¤ÎÊ¿¼Õ¤ê¡õÈ¿¾Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿À²ó¡×¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
»×¤ï¤ÌÂç¼ºÂÖ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¡Ä
¡¡MBSËèÆüÊüÁ÷¤ÎÆ£ÎÓ²¹»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(33)¤Ë¤è¤ëà¿ÍÀ¸½é¤ÎÂç¼ºÂÖá¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤äÆ£ÎÓ¥¢¥Ê¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÆüÍËÆü¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¡ÖÆ£ÎÓ²¹»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿ÍÀ¸½é¤Î»ö·ï¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÄáÉÓ¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤ä¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Ê¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Æ£ÎÓ¥¢¥Ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ÎÓ¤Ï11·î15Æü¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ËÃÙ¹ï¡£ÄáÉÓ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¸½¤ì¤ÆÎÞ´é¤ÇÊ¿¼Õ¤ê¤ÎÆ£ÎÓ¤ò¤¤¤¸¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤òÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿À²ó¡×¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ÆÀ¼½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¥â¥Á¡¢Áé¤»¤³¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Ê¤¡¡Á¡×¡ÖÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£