「許せない」「なんてひどい」イランのW杯組分け抽選会ボイコット問題、国民はアメリカのビザ発給制限に憤慨「めちゃくちゃにぶち壊した」
イラン・イスラム共和国サッカー連盟（FFIRI）は現地12月５日に開催される北中米ワールドカップの組分け抽選会への参加をボイコットすると発表した。
同国のメディア『ASRIRAN』は、ボイコットの理由について、「イランからワールドカップ組み合わせ抽選会へ出席するために、ビザを申請していた関係者のほとんどに対し、米国務省がビザ発給を厳しく制限したため」と伝えている。
記事によれば、FFIRIのメフディ・タージ会長にもビザが発給されなかったという。
この米国の対応に対し、イラン国民からは「許せない」「なんてひどいことだ」「世界をめちゃくちゃにぶち壊したな」「抽選会への参加を邪魔するなんてありえない」といった不満の声が上がった。
ワールドカップ本番では、どのような措置が取られるのか。世界が注視している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
