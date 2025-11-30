上沼恵美子＆足立梨花、寝室事情を明かす…「私は手をつなぎたいんです」 高田純次はサラッと「母ちゃん」に言及
タレント・上沼恵美子（70）、足立梨花（33）が、11月30日放送の読売テレビ・中京テレビ『沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、寝室事情を明かした。
【写真あり】スタイル抜群！女神すぎる…足立梨花のウエディングドレス姿
夫婦が同室で寝るか、別室で寝るかという話題で、上沼は「40（歳）すぎてから別室になりましたね。習慣が違うんで」とし、ラジオの音やエアコンの温度などの好みにに言及。
高田純次は「別に寝てます」とさらり。「母ちゃんがリビングで寝てるんですよ」と明かし、「ずっと朝までサッカー見てるんですよ」と説明した。
足立は、2023年6月に手話パフォーマンスユニット「HANDSIGN」のTATSUと結婚。現在の寝室は「同室です」と答え、「私は手をつなぎたいんです」と告白した。
【写真あり】スタイル抜群！女神すぎる…足立梨花のウエディングドレス姿
夫婦が同室で寝るか、別室で寝るかという話題で、上沼は「40（歳）すぎてから別室になりましたね。習慣が違うんで」とし、ラジオの音やエアコンの温度などの好みにに言及。
高田純次は「別に寝てます」とさらり。「母ちゃんがリビングで寝てるんですよ」と明かし、「ずっと朝までサッカー見てるんですよ」と説明した。
足立は、2023年6月に手話パフォーマンスユニット「HANDSIGN」のTATSUと結婚。現在の寝室は「同室です」と答え、「私は手をつなぎたいんです」と告白した。