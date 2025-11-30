◇ラグビー・キルター・ネーションズシリーズ2025 南アフリカ73-0ウェールズ(日本時間30日、ウェールズ)

ラグビー・キルター・ネーションズシリーズの最終戦が行われ、世界ランキング1位の南アフリカが73-0で11位のウェールズを圧倒し、完封で勝利を飾りました。

序盤から南アフリカが主導権を握ったこの試合。前半9分にプロップのゲラード・スティーンカンプ選手がモールからボールを持ちだし、ポールの右でトライを決めて7点を先制すると、14分にはウイングのイーサン・フッカー選手が右サイドを抜けてトライを決め、リードを拡大。その後も試合を支配し、ウェールズを無得点に封じながら前半で28点を奪います。

後半も攻撃の手を緩めなかった南アフリカは、3分にフォワードの連続攻撃からプロップのウィルコ・ロウ選手がトライを決めて得点。続く6分にはペナルティから素早いリスタートでトライ。9分には相手のパスミスをウイングのカナン・ムーディー選手がドリブルでトライを決め、後半開始の10分間で3トライ＆3ゴールの21得点を挙げます。その後も猛攻を続けた南アフリカは、前半＆後半の80分間で11トライを決める圧倒的な強さで73得点、失点は0の完封勝利を飾りました。

南アフリカはワールドカップ最多4度優勝し現在2連覇中。世界ランキング12位（30日現在）の日本代表とは1日に戦い61−7で勝利。一方、11位のウェールズは日本と2025年3度対戦し、夏の対戦では1勝1敗。15日に戦った3戦目は24-23でウェールズが勝利しました。