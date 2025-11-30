竹内涼真、“両親”との3ショット「素敵なご家族」「お父さんが笑ってる！」
俳優の竹内涼真が、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】”両親”との仲良しショットが公開された竹内涼真
公式SNSは「海老原家仲良くね」とつづり、海老原勝男役の竹内涼真、父・勝役の菅原大吉、母・陽子役の池津祥子の3ショットを添えた。
ファンからは「勝男がいい息子すぎる 8話も素敵な回だった」「ご両親の表情が素敵ですね！」「お父さんが笑ってる！」「なんだかんだで、お二人がご両親で、優しい息子さん達になったんだね 勝男さん いい息子すぎる、心に刺さりました、私も改心しなくちゃだな」「素敵なご家族ですね」「子機持って東京へ 面白いのと照れ隠しが可愛かったあ」「お父さんとお母さん、演技上手過ぎです」などの声が寄せられている。
