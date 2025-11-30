小江戸川越ハーフマラソン（読売新聞さいたま支局など後援）が３０日、埼玉県川越市で行われ、来年１月の箱根駅伝出場校が多数名を連ねた招待選手の部は、東洋大の薄根大河（３年）が１時間２分３１秒で優勝した。

１５秒差で同じく東洋大の内堀勇（２年）が２位、さらに６秒差で国学院大の岡村享一（同）が続いた。

起伏に富んだ厳しいコースに対して「６２分３０秒ぐらいをターゲットにしていた」という薄根は、チームメートとともに上位集団でレースを展開。残り５キロで思い切って集団を抜け出し、そのまま独走でゴールした。

前半シーズンは思うような結果が残せず、１０月の出雲駅伝はエントリーメンバーから落選。「夏合宿はいい練習ができたので、最後の最後で漏れて悔しさがあった。そこで腐らずに頑張れたのがよかった」と、好アピールの力走を喜んだ。

前回の箱根駅伝では１０区で８〜１１位の激しい順位争いの重圧と戦い、最後は９位で２０年連続シード権を死守した立役者は「今回も、チームのためなら１０区で」と苦笑交じりに語り、「今回のレースは、どんな場面でも勝負できる自信になった。最終的に箱根にもつなげられれば」と意気込んだ。