鍋料理は、太らないためのポイントを抑えて楽しもう！

手軽に作れて、野菜がたっぷり食べられる鍋料理は冬の定番。でも油断すると食べ過ぎてしまったり、具材によってはカロリーが高くなってしまいがちです。ポイントは、「脂肪が少ないたんぱく質を選ぶ」「色の濃い野菜、薄い野菜、きのこ類など、いろんな種類の食材を入れる」「〆は少量を意識する」こと。熱々を食べると代謝アップも期待できますよ。

〆まで食べても400kcal台以下の「太らない鍋」レシピをご紹介します！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らない鍋』から一部抜粋・編集しました。

■ザーサイで奥行きのある味わい

「鮭のザーサイ中華鍋」

1人分　140kcal、塩分1人分　2.9g

【材料（2人〜3人分】

生鮭　2切れ

塩　少々

玉ねぎ　1/2個

えのきたけ　1袋（約100g）

水菜　2株（約100g）

大根　3cm

ザーサイ（瓶詰）　40g

白菜の浅漬け（市販品）　150g

水　5カップ

酢　大さじ4

酒　大さじ2

しょうゆ　大さじ1〜1と1/2

砂糖　小さじ2

ごま油　小さじ2

【作り方】

1　鮭は塩をふって約20分おく。

2　玉ねぎは約5mm幅に切り、えのきたけは長さを半分に切ってほぐす。水菜は5cm長さに切り、大根は縦1cm幅に切り、さらに1cm幅の拍子木切りにする。ザーサイは粗く刻む。白菜の浅漬けは葉と軸に切り分け、葉は食べやすい大きさに切り、軸は4cm幅に切ってから縦に細切りにする。ともに水けを軽く絞る。

3　1を食べやすい大きさに切る。

4　鍋に水を入れて火にかける。沸騰したら酢、酒、しょうゆ、砂糖を加えて混ぜ、2のザーサイ、白菜の浅漬け、大根を加えて2〜3分煮る。玉ねぎ、3、えのきたけ、水菜の順に加えて、火が通ったら、ごま油を回しかける。

■鮭のうまみがたっぷり

鮭のザーサイはるさめ

■シメまで食べても219kcal！

1人分　79kcal、塩分1人分　0.8g

【材料と作り方（2〜3人分）】

1　はるさめ50gはぬるま湯適宜に約10分つけてもどし、水をきって食べやすい長さに切る。

2　鮭のザーサイ中華鍋の煮汁が2と1/2カップくらいになったら（足りない場合は湯と塩適宜を足して）、火にかけて温め、1を加える。約2分煮てはるさめが透き通ったら器に盛り、一味とうがらしをふる。

編集＝レタスクラブ編集部／『太らない鍋』