〆ははるさめで。奥行きのある味わいが楽しめる「鮭のザーサイ中華鍋」
〆まで食べても400kcal台！白菜の甘味が引き立つ「豚肉と白菜の中華風重ね蒸し鍋」
鍋料理は、太らないためのポイントを抑えて楽しもう！
手軽に作れて、野菜がたっぷり食べられる鍋料理は冬の定番。でも油断すると食べ過ぎてしまったり、具材によってはカロリーが高くなってしまいがちです。ポイントは、「脂肪が少ないたんぱく質を選ぶ」「色の濃い野菜、薄い野菜、きのこ類など、いろんな種類の食材を入れる」「〆は少量を意識する」こと。熱々を食べると代謝アップも期待できますよ。
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らない鍋』から一部抜粋・編集しました。
■ザーサイで奥行きのある味わい
「鮭のザーサイ中華鍋」
1人分 140kcal、塩分1人分 2.9g
【材料（2人〜3人分】
生鮭 2切れ
塩 少々
玉ねぎ 1/2個
えのきたけ 1袋（約100g）
水菜 2株（約100g）
大根 3cm
ザーサイ（瓶詰） 40g
白菜の浅漬け（市販品） 150g
水 5カップ
酢 大さじ4
酒 大さじ2
しょうゆ 大さじ1〜1と1/2
砂糖 小さじ2
ごま油 小さじ2
【作り方】
1 鮭は塩をふって約20分おく。
2 玉ねぎは約5mm幅に切り、えのきたけは長さを半分に切ってほぐす。水菜は5cm長さに切り、大根は縦1cm幅に切り、さらに1cm幅の拍子木切りにする。ザーサイは粗く刻む。白菜の浅漬けは葉と軸に切り分け、葉は食べやすい大きさに切り、軸は4cm幅に切ってから縦に細切りにする。ともに水けを軽く絞る。
3 1を食べやすい大きさに切る。
4 鍋に水を入れて火にかける。沸騰したら酢、酒、しょうゆ、砂糖を加えて混ぜ、2のザーサイ、白菜の浅漬け、大根を加えて2〜3分煮る。玉ねぎ、3、えのきたけ、水菜の順に加えて、火が通ったら、ごま油を回しかける。
■鮭のうまみがたっぷり
鮭のザーサイはるさめ
■シメまで食べても219kcal！
1人分 79kcal、塩分1人分 0.8g
【材料と作り方（2〜3人分）】
1 はるさめ50gはぬるま湯適宜に約10分つけてもどし、水をきって食べやすい長さに切る。
2 鮭のザーサイ中華鍋の煮汁が2と1/2カップくらいになったら（足りない場合は湯と塩適宜を足して）、火にかけて温め、1を加える。約2分煮てはるさめが透き通ったら器に盛り、一味とうがらしをふる。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らない鍋』