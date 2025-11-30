城 南海、2年ぶりニューアルバム『ウタアシビ』リリース決定
城 南海が2年ぶりのニューアルバム『ウタアシビ』をリリースすることが発表された。
今回のアルバムは、城 南海がトータルプロデュースを手がけた作品となり、宮沢和史作詞・作曲の新しい奄美大島のシマ唄とも言える「きょら島〜うつくしい島〜」を奄美大島の唄者・前山真吾の唄とアレンジのもと収録。この楽曲はアルバムに先駆けて1月7日に先行配信することも決定した。
「きょら島〜うつくしい島〜」とともに初めて奄美大島の民謡・シマ唄も収録し、レコーディングは奄美大島で行われた。「ヨイスラ」は早朝の奄美の森や海岸でアカペラで収録され、鳥の声や海の音も楽しめる楽曲となっている。ジャケット写真も公開されたが、奄美大島の大和村・国直海岸で撮影されたもの。城 南海のルーツである奄美の自然、奄美の空気が集約された作品となりそうだ。
また、UKジャズドラマー・Yussef Dayesとの交流のきっかけとなった、富士山でのセッション音源「Amami (feat. Minami Kizuki)」が配信リリースされており、日本の“奄美”が全世界で注目される中でのアルバムリリースとなる。
なお、＜城 南海 ウタアシビ 2026春＞ツアーのチケットはほぼ完売となっている。これをうけて、2026年3月14日（土）の奄美大島公演と、2026年4月19日（日）COTTON CLUBの追加公演が決定し、12月1日（月）からファンクラブ先行でチケット販売がスタートする。
◆ ◆ ◆
◾︎城 南海 コメント
2年ぶりのアルバムをみなさんにお届けできることを、心から嬉しく思います。
今回は私の唄の原点である”ウタアシビ(唄遊び)”をテーマに制作しました。
私の作品としては初めての奄美レコーディング、海や森での歌唱、海外のアーティストさんとのコラボレーションなど、素晴らしい経験をさせていただきました。
故郷奄美の魅力、音楽を奏であう楽しさや喜びを、私なりにぎゅっと詰め込んでいます。
ぜひみなさんに楽しんでいただけると幸いです。
◆ ◆ ◆
◾︎「きょら島〜うつくしい島〜」
2026年1月7日（水）先行配信リリース
https://kizuki-minami.lnk.to/Kyorajima_paps
◾︎『ウタアシビ』
2026年1月21日（水）リリース
収録予定曲
「きょら島〜うつくしい島〜」「息吹」「豊年節」「ヨイスラ」
他全11曲予定
◾︎ライブ情報
＜城 南海 ウタアシビ 2026春＞
2026年2⽉21⽇（⼟） ⿅児島・キャパルボホール
開場16時15分／開演17時
2026年2⽉22⽇（⽇） 福岡・Gateʼs 7
開場15時15 分／開演16時
2026年3⽉7⽇（⼟） ⼤阪・⼼斎橋PARCO SPACE14
開場16時15分／開演17時
2026年3⽉8⽇（⽇） 愛知・ボトムライン
開場15時15分／開演16時
2026年3⽉28⽇（⼟） 北海道・⼩樽GOLDSTONE
開場16時15分／開演17時
2026年3⽉29⽇（⽇） 宮城・LIVEDOME STARDUST
開場16時15分／開演17時
2026年4⽉5⽇（⽇） 東京・⼤⼿町三井ホール
開場16時15分／開演17時
追加公演
2026年4月19日（日）COTTON CLUB
[1st]Open3:00pm Start4:00pm [2nd]Open6:00pm Start7:00pm
MUSIC CHARGE／料金
[全席指定]￥8,500
ボックスシート・センター (2〜4名席) : ￥11,000
ボックスシート・サイド (2〜4名席) : ￥10,000
ボックスシート・ペア (2名席) : ￥10,500
ペア・シート (2名席) : ￥9,500
※料金は1名様あたりの金額となります。
＜城 南海 ウタアシビ2026 春 in 奄美大島＞
2026 年3 月14日（土） 奄美大島・アマホームPLAZA マチナカホール(奄美市市民交流センター)
開場16時30分／開演17時
前売 自由席4,500円(税込)
FC先行受付：12月1日(月) 12時〜12月7日(日) 23時59分まで
https://www.kizukiminami.com/
◆城 南海 オフィシャルサイト