楓、ミニスカブラックコーデで圧巻美脚スラリ「完璧なプロポーション」「脚の長さレベチ」
【モデルプレス＝2025/11/30】アーティスト・モデルの楓が11月28日、自身のInstagramを更新。ブラックのミニスカートコーディネートに反響が集まっている。
【写真】29歳美人アーティスト「脚の長さレベチ」美脚際立つミニスカ姿
楓は「DIESEL FUKUOKA ARIGATO」とつづり、ショップ内でのオフショットを複数投稿。デニムコートを羽織りロングブーツを履いた脚を床に投げ出してポーズをとったショットでは、ミニスカートからスラリとした美しい脚がのぞいている。
この投稿は「憧れのスタイル」「こんなに美しい人がいるなんて」「かっこよすぎる」「ポーズもきまってる」「完璧なプロポーション」「脚の長さレベチ」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
