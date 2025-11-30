【日本一かわいい中学生決定】鹿児島県出身の1年生・ほのさん＜JCミスコン2025＞
【モデルプレス＝2025/11/30】“日本一かわいい女子中学生”を決める「JCミスコン2025」のファイナル審査が11月30日に都内で行われ、応募総数3万5000人の中から、鹿児島県出身の中学1年生・“ほの”さんがグランプリに輝いた。
【写真】SNSでも話題 “日本一かわいい中学生”候補14人ステージに集結
グランプリで名前を呼ばれた瞬間、瞳をうるませたほのさん。受賞の心境を求められると「応援してくれた皆さま本当にありがとうございます。グランプリが目標で参加したので、本当に嬉しいし、憧れのゆなさん（内田結菜）にティアラを付けてもらえて嬉しいです」と喜びをコメントした。コンテスト期間中大変だったことを問われると「配信が苦手だったのですが、リスナーさんが来てくれたときは本当に嬉しかったし、ウォーキングは一番苦手意識があり、緊張して怖くて…でも、舞台に立ったら本当に楽しくて。辛いこともあったけど、合宿も楽しかったし、今この瞬間も濃い時間です」と振り返った。
将来の夢を聞かれると「有名人になって、自分のプロデュースするコスメやカラコンなどを手掛けたいです！」と口に。感謝を伝えたい人は「家族に一番に伝えたいです！」と笑顔で話した。「ほの」さんにはグランプリ特典として、「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
準グランプリは「あいさ」さん、モデルプレス賞は「えま」さん、candy magic賞は「のあ」さん、審査員特別賞は「そら」さんと「るう」さんが受賞。準グランプリで名前を呼ばれたあいささんは、驚いた表情を見せ涙。「選ばれると思っていなかったので、素敵な賞とれて嬉しいです！」と喜びを語った。大変だったことを問われると「配信は自分のプライベートの時間が削られていき、周りのみんなについていけなくて辛かったです」と回顧。最後には「お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、家族に感謝を伝えたいです」と観覧に来ている家族へ呼びかけた。
えまさんは「モデルプレス賞に選ばれたいと思っていたのですごく嬉しいです！ありがとうございます！」とコメント。そらさんは「このような素敵な賞に選んでくださりありがとうございます。ダンスや歌では間違えた部分もあり不安でしたが、本当に嬉しいです」と語り、るうさんは「このような素敵な賞をいただきありがとうございます。応援してくれた皆さま本当にありがとうございました！」と伝えた。
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
この日は、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がゲストMCを担当し、「女子高生ミスコ2022」グランプリの村谷はるながゲスト出演。ファッションショー審査やダンス＆ボーカル審査などを経て、グランプリが決定した。同日には“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も開催される。
また、11月29日には“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」で兵庫県出身の高校2年生・楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）くんが、“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」で愛知県出身の中学2年生・園山弥凪都（そのやま・みなと）くんがそれぞれグランプリに輝き、すでにSNS上で話題となっている。（modelpress編集部）
出身：鹿児島県
学年：1年生
誕生日：11月8日
MBTI：ESFP
趣味：ピックルボール
特技：ダンス
好きな食べ物：シャインマスカット
嫌いな食べ物：あまりない
好きな言葉（座右の銘）：努力は報われる
最近ハマっていること：ピックルボール
【Not Sponsored 記事】
【写真】SNSでも話題 “日本一かわいい中学生”候補14人ステージに集結
◆“日本一かわいい女子中学生”決定
グランプリで名前を呼ばれた瞬間、瞳をうるませたほのさん。受賞の心境を求められると「応援してくれた皆さま本当にありがとうございます。グランプリが目標で参加したので、本当に嬉しいし、憧れのゆなさん（内田結菜）にティアラを付けてもらえて嬉しいです」と喜びをコメントした。コンテスト期間中大変だったことを問われると「配信が苦手だったのですが、リスナーさんが来てくれたときは本当に嬉しかったし、ウォーキングは一番苦手意識があり、緊張して怖くて…でも、舞台に立ったら本当に楽しくて。辛いこともあったけど、合宿も楽しかったし、今この瞬間も濃い時間です」と振り返った。
準グランプリは「あいさ」さん、モデルプレス賞は「えま」さん、candy magic賞は「のあ」さん、審査員特別賞は「そら」さんと「るう」さんが受賞。準グランプリで名前を呼ばれたあいささんは、驚いた表情を見せ涙。「選ばれると思っていなかったので、素敵な賞とれて嬉しいです！」と喜びを語った。大変だったことを問われると「配信は自分のプライベートの時間が削られていき、周りのみんなについていけなくて辛かったです」と回顧。最後には「お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、家族に感謝を伝えたいです」と観覧に来ている家族へ呼びかけた。
えまさんは「モデルプレス賞に選ばれたいと思っていたのですごく嬉しいです！ありがとうございます！」とコメント。そらさんは「このような素敵な賞に選んでくださりありがとうございます。ダンスや歌では間違えた部分もあり不安でしたが、本当に嬉しいです」と語り、るうさんは「このような素敵な賞をいただきありがとうございます。応援してくれた皆さま本当にありがとうございました！」と伝えた。
◆「JCミスコン」とは
「JCミスコン」は、“みんなで選ぶ、日本一かわいいJC”をコンセプトに掲げている全国規模の女子中学生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子中学生であれば誰でも参加が可能だ。これまで「乃木坂46公式ライバル」として発足された「僕が見たかった青空」メンバーの秋田莉杏や、雑誌「Seventeen」専属モデル・小國舞羽らを輩出。2024年はゆな（内田結菜）がグランプリを獲得し、「TGCteen」などに出場した。そのほか、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
この日は、お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介がゲストMCを担当し、「女子高生ミスコ2022」グランプリの村谷はるながゲスト出演。ファッションショー審査やダンス＆ボーカル審査などを経て、グランプリが決定した。同日には“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」も開催される。
また、11月29日には“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」で兵庫県出身の高校2年生・楢崎悠亮（ならざき・ゆうすけ／※「崎」は正式には「たつさき」）くんが、“日本一のイケメン中学生”を決める「男子中学生ミスターコン2025」で愛知県出身の中学2年生・園山弥凪都（そのやま・みなと）くんがそれぞれグランプリに輝き、すでにSNS上で話題となっている。（modelpress編集部）
◆ほのさんプロフィール
出身：鹿児島県
学年：1年生
誕生日：11月8日
MBTI：ESFP
趣味：ピックルボール
特技：ダンス
好きな食べ物：シャインマスカット
嫌いな食べ物：あまりない
好きな言葉（座右の銘）：努力は報われる
最近ハマっていること：ピックルボール
【Not Sponsored 記事】