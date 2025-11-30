たけうちほのか（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/30】モデル系インスタグラマーのたけうちほのかが11月28日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートを披露し、話題を呼んでいる。

【写真】竹内涼真の28歳美人妹「スタイル抜群」美脚スラリのショーパン姿

◆たけうちほのか、美脚際立つデニムショーパン姿披露


たけうちは「おしごと衣装たち」「最近は、来年の旅行先を必死に調べてます」「スキンケアに興味が出てきて買い漁ってる」などとコメントを添え、撮影現場での衣装姿を公開。デニムジャケットとミニ丈のボトムにカラフルなパーカーを合わせ、ブーツを履いたスタイリングでは、スラリと伸びた美しい脚を披露した。

◆たけうちほのかの投稿に反響


この投稿には「脚が綺麗すぎる」「スタイル抜群」「手足が長い」「何でも着こなしてる」「おしゃれで可愛い」「ポージングも素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

