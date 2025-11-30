この記事をまとめると ■噂の小さなランクルがランドクルーザーFJとして公開された ■じつはランクルFJはランクル300・ランクル250よりも背が高い ■ランクルFJは決して小さなクルマはないため購入する際にはご注意いただきたい

「ランクルミニ」と思っていたらぜんぜんミニじゃない

かねてから噂されていた小さなランクル、通称「ランクルミニ」が、正式名称を「ランドクルーザーFJ（以下ランクルFJ）」として公開された。

ランドクルーザーの「信頼」と「品質」、もっと身近なランドクルーザーとしての「扱いやすいサイズ感」と「楽しさ」の両立を目指したというだけあって、そのスタイリングはスクエアなデザインでランクルらしいタフネスを表現しながら、どこか優しげな親しみやすい雰囲気が漂うものに仕上げられている。

デザインに関しては、まさに噂されていた「ランクルミニ」にピッタリとなっていたわけだが、その一方で気になったのが、「扱いやすいサイズ感」のほうだ。確かにランクルFJは、全長4575mm・全幅1855mmであり、ランクル300の全長4950〜4985mm・全幅1980〜1990mm、ランクル250の全長4925mm・全幅1940〜1980mm、ランクル70の全長4890mm・全幅1870mmに対し小さい。しかしながら、決してランクルミニというほどではない。

しかも、全高に関してはランクルFJの1960mmに対し、ランクル300が1925mm、ランクル250が1925〜1935mm、ランクル70が1920mmと、なんと兄たちを上まわっているのだ。このため、ランクルFJを実際に目にすると、その印象は「けっこうデカい」となるのだ。

さて、そんなランクルFJだが、せっかくなのでトヨタが日本でラインアップする近しいサイズのSUVともサイズ感を比較しておこう。前述のとおり、ランクルFJのスリーサイズは全長4575mm・全幅1855mm・全高1960mm。クラウンスポーツが4720✕1880✕1565〜1570mm、ハリアーが4770✕1855✕1660、RAV4が4600〜4610✕1855〜1865✕1685〜1690mmとなるから、全高以外はほぼRAV4と同サイズ。ちなみ全高でいうと、ランクルFJを上まわるトヨタの乗用車は、ハイエースワゴンの2105〜2285mmだけだ。

つまり、ランクルFJは、確かにランクルファミリーのなかでは全長がいちばん短いから、街なかでの取りまわしなど、「扱いやすいサイズ感」の実現は間違っていない。しかし、全体としては、決して「ランクルミニ」というほどではないということ。購入を検討されている人はお気をつけいただきたい。

もっとも、当のトヨタは一度も「ランクルFJ」のことを公式に「ランクルミニ」と呼んだことはないようなので、これはファンたちが勝手に盛り上がっていただけともいえるが……。個人的にはライズくらいのサイズ（3995✕1695✕1620mm）で出してほしかったなぁ。トヨタさん、「ランクルミニミニ」なんていかがでしょうか？