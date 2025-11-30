¡ÖËÜÅö¤Ë¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¡©¡×¡¡°Û¹ñ¤ÇÂçË½¤ì¤Îµð¿Í19ºÐ¤Ë¹â¤Þ¤ë´üÂÔ¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÆüËÜµå³¦ÇØÉé¤¦¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬¡¢Éð¼Ô½¤¹ÔÃæ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼2»î¹çÌÜ¤Ç5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤¸¤Ç1·³¤Ç³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ë½£¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë19ºÐ¤ÎÀÐÄÍ¡£29Æü¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè2»î¹ç¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÇÛ¿®¤·¤¿¡ÖDAZN¡×¤¬Ìîµå¸ø¼°X¤Ë¡ÖÃí)¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤Î2»î¹çÌÜ¡¡ÀÐÄÍÍµØ¹(µð¿Í)¡¡¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ5ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¤ÎÂçË½¤ì¡×¤È¤·¤Æ¡¢7²ó¤ÎÃæÁ°2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é»¿¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖÀÐÄÍ¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤¸¤Ç1·³¤Ç³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¡ª¡×
¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Þ¤¸¤ÇÆüËÜµå³¦ÇØÉé¤¦¡×
¡ÖÌ¤Íè¤¬âÁ¤·¤¤¡×
¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇºÍÇ½¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×
¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë²æËý¤·¤Æ»È¤¦²ÁÃÍ¤¢¤ë°ïºà¤µ¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤«¡©¡×
¡Öµð¿Í¤ÎÌ¤Íè¡×
¡¡ÀÐÄÍ¤Ïºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤Ç²ÖºéÆÁ±É¹â¡Êºë¶Ì¡Ë¤«¤éÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï2·³¤Ç55»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.327¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï1·³¾º³Ê¤·¡¢9·î23Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï¥×¥í½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£28Æü¤Î¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤âÆÃÂç2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë