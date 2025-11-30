スターバックスのインテリアをそのままコピーして運営している北朝鮮平壌（ピョンヤン）のカフェでキャラクター「ラブブ」の購入券を100ドルで販売すると広告を出して話題だ。

広報専門家のサリー・イン氏は26日、自身の交流サイト（SNS）に「平壌にあるこのカフェは興味深い。前回はバウチャーをもらえるブラインドボックスイベントをしたが、今回はポイントを集めてラブブのフィギュアをもらえる。ラブブを得るのにコーヒーに100ドルを使わなくてはならないとは本当にすごい」と投稿した。

投稿には写真も添付され、案内文には「ラブブ購入券を販売する」と書かれている。コーヒーを飲むお客には購入券を1ドルで販売し、飲まないお客には3ドルで販売するという。購入券100枚を集めればラブブのフィギュアがもらえるという。

サリー・イン氏はカフェの内部が写る写真も投稿しており、カフェのインテリアがスターバックスとほとんど同じなのがわかる。このカフェは楽浪愛国金剛にあると紹介した。

このカフェは8月にニューヨーク・タイムズでも紹介されている。カフェの名前はスターバックスリザーブと似た「ミレリザーブ」で、スターバックスのロゴの星の代わりにアルファベットの「M」をあしらったシンボルを使っている。コーヒーの価格は3杯で25ドルだという。