香港のマンション火災で大規模な人命被害が発生した中で、歌手G−DRAGONが寄付を伝達し被害復旧に力を加えた。

所属事務所のギャラクシーコーポレーションは29日、G−DRAGONが100万香港ドル（約2000万円）を香港政府が設立したマンション火災支援基金に寄付したと明らかにした。G−DRAGONは寄付金をマンション火災現場救助と復旧に努める消防署員とボランティアメンバーのために使ってほしいと基金に要請した。

CJグループと大衆音楽授賞式「MAMAアワード」もこの基金に2000万香港ドルを寄付すると明らかにした。CJ ENMは今回の火災を受け28〜29日に香港で開かれるMAMAアワード開催をめぐり苦心した。議論の末に、哀悼ムードに合わせ悲しみを分かち合う追悼の時間を用意し、被害者支援のため寄付することにした。

企画会社とMAMAアワード出演陣ら歌手も寄付を行った。ビッグヒットミュージック、ビリーフラボ、ソースミュージック、プレディスエンターテインメント、KOZエンターテインメント、ADORのHYBEミュージックグループAPAC傘下6レーベルは前日、韓国の災害支援団体に5億ウォンを寄付した。寄付は香港の非営利団体とともに火災遺族を支援するのに使われる。

JYPエンターテインメントはワールドビジョンを通じ200万香港ドルを寄付したと明らかにした。JYP所属グループのStray Kidsも100万香港ドルを寄付した。YGエンターテインメントもまた、公式ウェイボーで100万香港ドルを寄付すると明らかにした。

グループZEROBASEONE、ALPHA DRIVE ONEなどが所属するウェイクワンも韓国の団体に100万香港ドルを寄付し、ZEROBASEONEの中国人メンバー、ジャン・ハオも別に寄付を伝えた。SUPER JUNIORは100万香港ドル、i-dleは100万元を寄付した。GOT7のジャクソンも自身が運営する衣類ブランド名義で香港の財団に100万香港ドルを渡した。

このほか歌謡企画会社ダブルラックレーベルとグループIVE、BOYNEXTDOOR、EXO-CBX、TWSがそれぞれ50万香港ドルを寄付した。グループWayVと仮想アイドルグループPLAVEはそれぞれ25万香港ドルを、歌手で俳優のイム・シワンは20万香港ドルを、グループKickFlipは10万香港ドルを寄付した。SMエンターテインメントも中国香港赤十字社に100万香港ドルを贈り、グループaespaとRIIZEはそれぞれ50万香港ドルと25万香港ドルを寄付した。

香港政府は26日に香港北部のマンションで発生した火災により最小128人が死亡したと集計した。負傷者は83人、行方不明者は150人だ。