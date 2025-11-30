米人気俳優夫婦であるミラ・クニスとアシュトン・カッチャーは、「タッグチーム」のように子育てしているという。アシュトンとの間に１１歳と８歳の子を持つミラは、年に１本しか出演しなくて良い状況にあるのは「贅沢」なことだと理解しており、夫と共々、家庭のために仕事を調整出来て「幸運だ」と語っている。



【写真】まさに理想の夫婦！仲むつまじい笑顔の２ショット

なぜ１年に１本しか出演しないのかと尋ねられたミラは「子供がいるからね。私はそうすることができる状況にある。それは贅沢なことで、とても幸運なことだから、当然とは思っていないわ」と話した。



そして、アシュトンとは「タッグチーム」のように子育てをしているとして、「私たちは同時に仕事をしないことにしているの。学校がある期間は、どちらも市外での仕事はしないわ」「だからロサンゼルスで撮影する。私の次回作も１月にロサンゼルスで撮影する予定」「その次の作品は、夏休みの間に国外で撮影するから、私たちはタッグチームのように交代制にして、どちらかが必ず子供と一緒にいるようにしてる」と説明した。



（BANG Media International／よろず～ニュース）