国民民主党の代表・玉木雄一郎氏と堀江貴文氏が『ABEMA Prime』に出演。スタートアップ企業への融資について、堀江氏が訴える場面があった。

【映像】玉木氏にダメ出しするホリエモン（実際の映像）

堀江氏は、デジタル赤字について、「政府が無策だったことによって起こってる。例えば、スタートアップにとって1番困るのは、お金を借りられないこと。スタートアップに銀行は、お金を貸さない。あと、M&Aするときもお金をなかなか貸さない。だから、その辺の政府保証などがあるといい」と語る。

さらに、「大企業の不動産投資や担保融資などにはお金がつくが、スタートアップには融資がない。政府が重点分野を決めて、そこに補助金を出したり、投資があまりうまくいかないのは、これまでの歴史の通りだと思う」とダメ出し。

その上で「スタートアップに、広く薄く融資などができるように、規制緩和をすることは実効性があると思う」と提案した。

これに玉木氏は、「80兆円の対米投資」を引き合いに、「今回の政府保証は、ローンギャランティが主だと言うが、国内のスタートアップにつけて上げたらいい。だから、アメリカのでかい産業にやるよりも、少しリスクがあっても国内に融資をするべき」との考えを示す。

堀江氏は、「今、生き残ってる銀行の1番偉い人や大企業・経営者はバブルを生き残った人たち。彼らはお金を借りてなかった。無借金経営をやってた人たちが残ってるから、無借金経営こそが正義みたいになってる」と訴えた。

（『ABEMA Prime』より）