女子プロゴルファーの都玲華（21）が30歳年上の男性と交際していることを報じた「週刊文春」の記事が話題を呼んでいる。

プロ1年目の都玲華 ©時事通信社

都は今年プロ1年目のルーキーながら、インスタグラムのフォロワー数は13万人を超える人気選手。徳島県出身で、昨年11月に4度目の受験でプロテストに合格した。

ゴルフ関係者によると、2人は2024年春頃から交際を開始。都が「彼にぞっこん」の状態だという。都のマネジメント事務所は取材に対し、交際の事実を認めている。

“30歳差”熱愛スクープにモヤモヤ反応が続出

この記事に対して、Yahoo!ニュースのコメント欄では様々な反応が寄せられている。

都と男性の年齢差に言及したうえで、「恋愛は個人の自由だけれど」「父親とほぼ同い歳くらいの男性はさすがに周りも色々言うでしょうよ」「ゴルフはしっかりとやっているけど、ファンはこのニュースをどう感じているんだろね」といった複雑な心境を示す意見が多く見られた。

一方で、「自分にとってプラスになる人間なら周りがとやかく言う事ではないと思う」「ゴルフで結果を残せれば問題はない」といったコメントも見られた。

（「文春オンライン」編集部／週刊文春 2025年12月4日号）