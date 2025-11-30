週2で「揚げ物」の我が家。節約のために“揚げ物油”を再利用していますが、夫は「体に悪いからやめて」と言われます。毎回捨てていたら“年数万円”は損しますよね？

週２で揚げ物をした場合にかかる油代の目安は？

総務省による「2024年小売物価統計調査」で都道府県庁所在地及び人口15万以上の市における調査品目の月別価格及び年平均価格を調べたところ、東京都区部の食用油（900グラム入り）の年平均価格は408円です。

揚げ物をする際の油の量は揚げ物用鍋の深さ3～3.5センチメートルくらいが適量とされており、底が平らな直径24センチメートルの鍋の場合だと、約800ミリリットルです。

900グラムをミリリットルに変換すると約900ミリリットルなので、1回の揚げ物で900ミリリットル入りの油を800ミリリットル使用すると、約363円分になります。

今回は「週2で揚げ物をする」ということなので、1週間に約726円の油代がかかっていると考えられます。



油の再利用は体に悪い？

油代を節約するために、一度使った油を捨てずに保管しておき、再利用している家庭もあるかもしれません。

一度使用した油は汚れが少ないものや劣化が進んでいないものであれば、再利用しても問題ないとされています。

ただし、時間がたつと酸化が進むため、最初に使用してから2～3週間のうちに使い切るようにしましょう。

油が傷んでくると、色が濃くなったり粘り気が強くなったりすることがあります。また、嫌なにおいがしてくることもあるため、再利用する前に確認することをおすすめします。

劣化した油を摂取した場合、胸やけや胃もたれ、食中毒のような症状が起こる可能性もあるので注意が必要です。



油代を節約する方法

揚げ物にかかる油代を節約するためには、使用する油の量を少なくしたり、一度使った油を長持ちさせたりする方法があります。

例えば、少ない量の油で揚げ物ができるように、揚げ物用鍋よりも口径が広いフライパンを使って調理するのもよいでしょう。火が通りやすいように食材を薄く切ったり、衣を薄くしたりする必要はありますが、食材が半分浸かるくらいの量の油で調理することが可能です。

また、油を再利用できるように、正しい方法で保存することも大切です。

まずは、油が熱いうちに網じゃくしを使って揚げカスを取り除きましょう。完全に冷めてしまうと粘り気が出るため、人肌程度の温度まで冷めたらこし器やキッチンペーパーを使って細かい揚げカスも取り除いてください。

揚げカスを取り除いたら密封できる保存容器に入れ、冷暗所で保存しましょう。光に当たると酸化するため、保存容器が透明の場合はアルミホイルで巻いておくことをおすすめします。

上手に保存しておけば2～4回は再利用できるため、油代の節約につなげられるでしょう。



まとめ

1回の揚げ物に約800ミリリットルの油を使用する場合、先ほどの統計データを基にすると約363円の油代がかかっていることになります。

週2回の頻度で揚げ物をすると約726円かかるため、油代を節約するために再利用してみるのも一つの方法です。

一度使った油は時間がたつと酸化や劣化が進み、胸やけや胃もたれなどの原因になる可能性がありますが、正しい方法で保存して短期間で再利用すれば健康を損なう心配はないと考えられます。

正しい保存方法を確認するとともに、フライパンを使って少ない量の油で調理するなど、油代を節約する方法を考えてみましょう。



出典

