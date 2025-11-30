¥Õ¥í¥àµþÅÔ¤Î¸½ÌòJK¡¦±üÂ¼Åí²Æ¡Ê¤â¤â¤«¡Ë¤¬½µ¥×¥ì½éÅÐ¾ì¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¸À¤¦ ¡ØµþÅÔ¤Î¿Í¤Ï¼Â¤ÏÊ¢¹õ¤¤¡Ù¤Ï¥¦¥½¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±üÂ¼Åí²Æ
¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Ä¶Âç·¿¿·¿Í¤Î±üÂ¼Åí²Æ¡Ê¤ª¤¯¤à¤é¡¦¤â¤â¤«¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë12·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤50¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë½éÅÐ¾ì¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤Ç¿Í²û¤Ã¤³¤¤¡¢°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î¥¤¥Þ¥É¥½÷»Ò¹âÀ¸¡£µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ·¤È¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¡ß¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹Äà¤ê¤Î¥×¥í¡Û
¡½¡½º£²ó¡¢½é¤Î½µ¥×¥ì»£±Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
±üÂ¼¡¡°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Î¥É÷Ï¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤ÏàÌÚ¤ÈÅÚ¤È¥¥Î¥³á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤ß¤¿¤¤¤Ê¹á¤ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥·¥¤¥¿¥±¼«ÂÎ¤ÏÊÌ¤ËÂç¹¥Êª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Î¹á¤ê¤Ï¤¹¤´¤¯Íî¤ÁÃå¤±¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤ß¤ó¤ÊÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±ÆÃæ¤ÏÅÚº½¹ß¤ê¤ä¶¯É÷¤â¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
±üÂ¼¡¡ÀÖ¤¤ÌÜ°õ¤Î¥Ý¡¼¥ë¡©¤¬³¤ÊÕ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç»£¤Ã¤¿¤È¤¡¢É÷¤¬¤¹¤´¤¯¤ÆÂÎ²¹¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤¯¤é¤¤´¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢È±¤ä°áÁõ¤ÎÍÉ¤ì¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÏÁý¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½»£±Æ¼«ÂÎ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿¡©
±üÂ¼¡¡ºÇ½é¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¤Ç¤â¤¹¤°´·¤ì¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÙ·ÆÃæ¤Ï¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Í¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©
±üÂ¼¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¸¤â¤Î¤ò¥É¡¼¥ó¤ÈÂçÎÌ¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤¬¤¤¤¤¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¤è¤¯¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Îà¥¯¥Þ¤µ¤óá¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤Î¥í¥±¤´¤Ï¤ó¤Ç°ìÈÖ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤¿µûÄê¿©¡£±ö¾Æ¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥¹Äà¤ê¤Î¥×¥í¤À¤È¤«¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é°ì½ï¤Ë¡©
±üÂ¼¡¡¤Ï¤¤¡£ÀÎ¤ÏÈüÇÊ¸Ð¤Ç¥Ñ¥Ñ¤¬¼Ú¤ê¤¿Á¥¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï³¤¤Ë½Ð¤Æ¡¢Äï¤â°ì½ï¤Ëµû¤ä¥¤¥«¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¡¢¥¤¥«¤Ï¥Ñ¥Ñ¤¬Äà¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ïµû¤ò¡£Ì¾Á°¤ò¥ÉËº¤ì¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µû¤È¡¢¿°¤¬Âç¤¤¤µû¤¬Äà¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Äà¤êÊý¤Ï¥Ñ¥ÑÄ¾ÅÁ¡©
±üÂ¼¡¡Á´Éô¥Ñ¥Ñ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥«¤Ï¥ë¥¢¡¼¡¢µû¤Ï¥¨¥µ¡£´ÈÀè¤¬à¥Ô¥¯¥Ô¥¯¥Ãá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï°ú¤¾å¤²¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤êµû¤ò¿Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤«¤é¥ê¡¼¥ë¤ò´¬¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬´ðËÜ¡£»ä¤Ï±óÅê¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÈô¤Ö¤«Îý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Á¥¿ì¤¤¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ÈÍè¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ°¤¤¤ÆÄà¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ü¥Ç¥£¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÄ©ÀïÃæ¤À¤½¤¦¤Ç¡£
±üÂ¼¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏÊýÂç²ñ¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿©»ö´ÉÍý¤â»ÑÀª¡¦¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤âÁ´ÉôÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¡£»ä¤â¤¤¤Ä¤«½Ð¤é¤ì¤ëÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡£¿Æ»Ò¤ÇÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤»¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åí²Æ¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡©
±üÂ¼¡¡Ã¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£ºÇ½é¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤À¤±¤É¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤é°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤ß¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µþÅÔ½Ð¿È¡£¡ÖµþÅÔ¤Î¿Í¤ÏÊ¢¹õ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É......¡£
±üÂ¼¡¡¤¢¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢½÷¾¤µ¤ó¤Îà¤Ï¤ó¤Ê¤êá¤·¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£»ä¤Î¼þ¤ê¤ÏÉáÄÌ¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¡¢ÏÃ¤·Êý¤ÏÂçºå¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÃãÄÒ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿¤éµ¢¤ì¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ï¡¢ÀµÄ¾Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¹â¹»À¸³è¤Ï¡©
±üÂ¼¡¡¥Õ¥Ä¡¼¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÇµÙ¤àÆü¤ÏÀèÀ¸¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Û¤«¤ÎÆü¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍè¤Æ¤Í¡¢¤È¡£¿²Ë·¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
±üÂ¼¡¡º£¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢Éþ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë¤â½Ð¤¿¤¤¤·¡¢¥·¥ç¡¼¤Î¥é¥ó¥¦¥§¡¼¤â¤Þ¤¿Êâ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£à¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤á¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤ÆàÊâ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡ªá¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
±üÂ¼¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½µ¥×¥ì¤Ï¡¢àÁ°¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤¿¼«Ê¬á¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¾åÌî ¼î¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»ÔÅè¤¢¤«¤Í
¡ü±üÂ¼Åí²Æ¡Ê¤ª¤¯¤à¤é¡¦¤â¤â¤«¡Ë¡¡
2008Ç¯8·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160cm¡¡B80 W58 H86¡¡
¡û´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¼çºÅ¤Î¡ÖGAKUSEI RUNWAY2024¡×¹â¹»À¸ÉôÌç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤ÎCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¡£Éã¿Æ¤Ï¥Ç¥«¥Ð¥¹¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Î±üÂ¼ÏÂÀµ¡£
¸ø¼°X¡Ú@peach_summer827¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@peach_summer827¡Û¡¡
±üÂ¼Åí²Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¤¥Þ¥É¥¡ß½÷»Ò¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡ª¡Ù¡¡»£±Æ¡¿»þ±ÊÂç¸ã¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾»³ËãÈþ¡¡»£±Æ¡¿»þ±ÊÂç¸ã