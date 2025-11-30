ベアリング採用トラックボール「IST PRO」ついに大幅値引きですか！
2025年のAmazonブラックフライデーもあとわずか。
11日間つづいたセール期間の中で、とくに人気だったセール商品をあらためて紹介します。
（2025年11月21日に公開された記事の再掲載です。）
この時を…待っていた！
最近、なんだか妙にトラックボールマウスブームが起こっていません？ 小耳に挟んだのですが、日本以外ではほとんど流行っていないらしいですよ。
でも、便利なのは事実。効率（と腕の痛み防止）に熱心な日本人トラックボーラーが気になってしかたがないのが、エレコムの「IST PRO」。
僕も発表時からずーーーっと気になっていたんですが、さすがにPROモデルだけあって高くて（標準価格2万円くらいします）…と悩んでいました。それが、
やった！ 29％OFFで1万3990円！ 過去最安の大幅値引き！
今ですか？ 回収すべきですか？…すべきですよね！
ベアリングによる軽快な操玉感と柔軟なセッティング
なんでこのIST PROがトラックボーラーから注目されているか？ というと、やっぱベアリングでしょう！
ボールの支持部には、なんとベアリングを採用。一般的な人工ルビーの支持部に比べて、軽快な操玉感（そうぎょくかん）が味わえるのです。このスムーズな動きは一度味わうとクセになるって聞きますね…ごくり。
そして、複雑なPCワークにも耐えられる豊富なボタン。
もちろんカスタマイズ可能で、自分の好きな操作にカスタマイズすることもできます。個人的にホイール部に左右チルトが用意されているのが好印象。というか、チルトないと生きていけない。
さらに、最大6台までのデバイスを登録して切り替えられたり、充電だって電池・有線・別売りバッテリーパックと、自分の使い方に合わせて柔軟に選べます。
このあらゆる人の用途に合わせられる幅広さこそ、IST PROがPROたるゆえんではないかと、僕はものすごく期待しているのです。
過去最安になった。僕は、在庫があるうちに決めねばなりません。背中を…押してください。
Source: Amazon