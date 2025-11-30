

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した古田彩仁





12月1日（月）発売『週刊プレイボーイ50号』のグラビアに登場した古田彩仁（ふるた・あやみ）。息を呑む透明感、まっすぐな瞳。彼女は必ず特別になる――。

【写真】古田彩仁の初登場グラビア

＊ ＊ ＊

【撮影で新しい自分を発見してもらいました】

――週プレでは初めての撮影でしたが、いかがでした？

古田 最初はどんな雰囲気だろうなって緊張したんですけど、衣装がかわいくて。お花柄の水着とか、あと普段からデニムが多くて、撮影でも着てみたいと思っていたので今回着られてうれしかったです。

カメラマンさんからは「この角度から撮ったらかわいいね」とか「横顔がキレイだね」とか、まだ知らない新しい自分を発見してもらいました。

――今回の撮影に向けてやったことはある？

古田 好きなお菓子を控えたり、ランニングをしてみたりとか。マネジャーさんからは、「ちょっとシュッとしたね」って言ってもらえました。

――頑張った効果アリですね。古田さんはどんなコって言われますか。

古田 マネジャーさんによると、見た目とかおとなしめのクールな感じだけど、芯はしっかりしてるって。あとは天然というか、おちゃらけてる部分もあるみたいです。

――天然なんだ！

古田 初対面の方からは、よく大人っぽいとか言われるんですけど、話したらちょっととぼけてるところもあったり（笑）。

――学校だとどんな感じなの？

古田 しっかりしてるように見られています。

――クラス委員だったり？

古田 美化係でした。教室にゴミが落ちてないかとか、放課後にゴミ箱がちゃんと空になっているか点検したり。

――それはしっかりしてないとできないお仕事ですよ。部活は何をやってたんですか。

古田 部活はやってなくて。でも習い事で書道を6年間やっていて、八段を持っています。普段の文字もキレイって言っていただいたり、授業で「ノートはこのように書くんだよ」みたいな紹介をされ、先生からホメられたこともあります。

――お手本になってるんですね。最近ハマってるものはある？

古田 黒豆茶です。この前、東京へ行ったときに初めて飲んで、すごくおいしいなって。

――どこかのカフェですか？

古田 うどん屋さんです。

――なんと！

古田 こんなおいしいお茶があるんだと驚きました。自販機とかにも売ってないので、また行く機会があったら飲みたいです。

――お茶目当てでうどん屋（笑）。

古田 あとは朝ドラもハマってます。『あんぱん』をアンパンマンが気になったので見始めて、今の『ばけばけ』も見ています。出演されている北川景子さんが憧れの女優さんなんですよ。ドラマ『謎解きはディナーのあとで』で知って、ビジュアルがもうかわいくて、見入っちゃってます。

――じゃあ将来は？

古田 女優さんになりたいです。朝ドラにも出たいです！

――ほかにやりたいお仕事はある？

古田 ミスマガで作ったキャッチコピーがあって、「九州の天然水あやみんこと、古田彩仁です」って。そこから「天然水」ってよく言われるので、お水のCMがやりたいなって。もともとお水が大好きで、好きな飲み物ランキング1位なんです。ちなみに2位はりんごジュースで、3位は梅昆布茶。

――梅昆布茶！ 渋いですね。

古田 梅が好きでいつもカバンに入っていたりします。

――梅の魅力ってなんでしょう。

古田 主役でも脇役でもオールジャンルいける気がします。ご飯にのせたときは主役です！

――それはご飯が主役な気もしますが、それぐらい好きと。今年はどんな年でした？

古田 いろんなことに挑戦した年でしたね。もともとモデルやCMのお仕事をやっていたんですけど、グラビアに挑戦したり、ショートドラマとか演技もやったり。来年もいろんな挑戦をして成長していきたいです。

スタイリング／野田陽子（ミタケイショウ） ヘア＆メイク／高岡 瞳（フラットコア）

●古田彩仁（ふるた・あやみ）

2007年6月29日生まれ 福岡県出身 身長160cm

趣味＝野球観戦、魚釣り

特技＝書道

◯「ミスマガジン2024」で審査員特別賞を受賞。地元・福岡県を中心に女優、モデル、タレントなどマルチに活躍中。

公式X【@AYAMI_0629】

公式Instagram【@furuta_ayami】

公式TikTok【@ayamiyon_0629】

古田彩仁デジタル写真集『Fille distance』 撮影／松岡一哲 価格／1100円（税込）





取材・文／関根弘康 撮影／松岡一哲