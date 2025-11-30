¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯Í¾¤ê¡¢¡íÊ¡°æÍüè½²Ú Âè2¾Ï¡í¤¬¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ÖµÜ¸ÅÅç¤Î³¤¤Ïº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤É¤Î³¤¤è¤ê¤âÀÄ¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
½éÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¥í¥±¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤Ëü¥¿¿µÕ¤ÎÉñÂæü¥¤Ç¤¢¤ëµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î½µ¥×¥ìÉ½»æ¤ËÄ©¤ó¤ÀÊ¡°æÍüè½²Ú¤¬12·î1Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤50¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¤³¤Î1Ç¯¤ÇÈà½÷¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿À®Ä¹¤ÈÊÑ²½¤È¤Ï¡ª¡©
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú°ËÎÉÉôÂç¶¶¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç¡Û
¡½¡½º£²ó¤Ï2²óÌÜ¤Î½µ¥×¥ìÉ½»æ¡£¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
Ê¡°æ¡¡º£²ó¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ï½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç¤Î½é»£¤ê²¼¤í¤·°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤ËÉ½»æ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤«¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëà¿Æá¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê......¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Î¾Êý¤¢¤Ã¤Æ¡£»£±ÆÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÅöÆü¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤Ë¤º¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯´¶¤¸¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ç°´ê¤ÎµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
Ê¡°æ¡¡ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë³¤¤Ç»£¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸«¤¨¤¿·Ê¿§¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤É¤Î³¤¤è¤ê¤âÀÄ¤¯¤Æ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡ÖµÜ¸Å¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔÃÍ¤â¹â¤¯¤Æ¡£¤½¤Î´üÂÔ¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖµÜ¸ÅÅç¤ÏÊÌ³Ê¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
Ê¡°æ¡¡°ËÎÉÉôÂç¶¶¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¶¶¤ò¡¢¤Ò¤È¤ê¾è¤ê¤Î²«¿§¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤Î¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£»£±Æ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¼«ÂÎ¤¬¥ì¥¢¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤Ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ß¤¿¤¤¤Ë¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¼Ö¤Ç¡¢¤¢¤ÎÄ¹¤¤¶¶¤òÅÏ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£¥í¥±¸å¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÆ°²è¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¡¢»ä¤¬±¿Å¾¤·¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¼«Ëý¤·¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤«¤é±¿Å¾¤Ï¤è¤¯¤¹¤ë¤Î¡©
Ê¡°æ¡¡´ôÉì¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯±¿Å¾¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ôÉì¤«¤éÂçºå¤ÎUSJ¤Þ¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤·¼«Ê¬¤Î¼Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¡©
Ê¡°æ¡¡¤´¤Ä¤¯¤Æ¼Ö¹â¤Î¹â¤¤¼Ö¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¡¼¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥É¡¼¥ó¤È¤·¤¿¼Ö¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÚÀê¤¤»Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥¨¥Ó¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡×¡Û
¡½¡½µÜ¸ÅÅç¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¡¢¿©¤ÙÊª¤â´Þ¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¡£
Ê¡°æ¡¡¤Þ¤º»×¤¤½Ð¤¹¤Î¤¬¥¨¥Ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìë¤Î¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¼Ö¥¨¥Ó¤Î±ö¾Æ¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾×·âÅª¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¤¢¤È¥¨¥Ó¤ÎÅ·Ð§¤â¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¨¥Ó¤¶¤ó¤Þ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¡¢¥¨¥Ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÁ°¡¢¡Ê²£ÉÍ¡ËÃæ²Ú³¹¤ÎÀê¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¥¨¥Ó¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¿§ºÌ´¶³Ð¤¬¶¯¤¤¥³¤Ï¡¢¤æ¤Ç¤ë¤È¤¤ì¤¤¤ÊÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ó¤¬¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¿§ºÌ¸¡Äê¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±¿Ì¿¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥¹¥´¥¤¤Í¡ª¡¡Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°ìÈÖ¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡©
Ê¡°æ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³¤¤Ç¤Î¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¿åÃå¤Ç»£¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢´é¤Ä¤¤È¤«¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¡£Æ±¤¸¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤«¤éÅÁ¤ï¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼«Ê¬¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¡©
Ê¡°æ¡¡¡ÖÊ¡°æÍüè½²Ú¡¢Âè2¾Ï¡×¤Ç¤¹¡£½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç½éÉ½»æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÌ³¤Æ»¤ÎÀã¥í¥±¡Ê6¹æ¡Ë¤¬Âè1¾Ï¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢º£²ó¤ÎµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤Ï¡¢¿¿µÕ¤Îµ¨Àá¤È¾ì½ê¤ÇÌ¥¤»¤ëÂè2¾Ï¡£µîÇ¯¤Î»ä¤ò¼´¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤äÊÑ²½¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¡©
Ê¡°æ¡¡¤Ï¤¤¡£¡ÖµîÇ¯¤Î»ä¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤Ï½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È»×¤¦¥«¥Ã¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£ÊÔ½¸¤µ¤ó¤Ë¤â¡ÖÉ½¸½ÎÏ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÚÃÏ¸µ¥í¥±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Û
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡©
Ê¡°æ¡¡ËÜÅö¤ËÇ»¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸½¾ì¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¿Í¸«ÃÎ¤ê¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À³Ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÍèÇ¯°Ê¹ß¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
Ê¡°æ¡¡2024¡Á25Ç¯¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Ä©Àï¤Î1Ç¯¡×¤Ë¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»Å»ö¤Ç¤â¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§ºÌ¸¡Äê¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÄÌ¿®¤ÇÀ½²Û³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤ê¡£
26Ç¯¤Ï¡¢¤½¤ÎàÄ©Àïá¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èà¤«¤¿¤Áá¤Ë¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â¡¢¡ÖÊ¡°æÍüè½²Ú¤È¤¤¤¨¤Ð¥³¥ì¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿§¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¼¡¤Ë¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©
Ê¡°æ¡¡ÃÏ¸µ¤Î´ôÉì¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÃÏ¸µ¥í¥±¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£
Á°¤ËÊÌ¤Î¥³¤¬´ôÉì¥í¥±¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£´ôÉì¤ä¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤Î¼¢²ì¡¢»°½ÅÊÕ¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÃÏ¸µÌ±¤È¤·¤Æ°ÆÆâ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉã¤È¹Ô¤¤Ä¤±¤Îµï¼ò²°¤Ë¹Ô¤¯......¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥í¥±¤¬¤Ç¤¤¿¤é³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
Ê¡°æ¡¡¤Þ¤º¡¢1Ç¯¤Î´Ö¤Ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤ÎÉ½»æ¤ò2²ó¤â¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¤ÎËÌ³¤Æ»¥í¥±¤«¤é¡¢¿¿µÕ¤ÎµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸»¨»ï¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë°ã¤¦¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢1Ç¯Á°¤Î»ä¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£²ó¤³¤¦Íè¤¿¤«¡ª¡×¤Ã¤ÆÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡°æÍüè½²Ú¡ÊRirika FUKUI¡Ë
2005Ç¯1·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡´ôÉì¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹158Ñ¡¡B90 W59 H86¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿
¡û¡ØÊ¡°æÍüè½²Ú¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ö¥Ã¥¯2026¡Ù¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅ¡£1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤¤¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¸ø¼°X¡Ú@fukuiririka¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@fukuiririka¡Û
