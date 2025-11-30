9月使用分で国の「電気・ガス料金支援」も終わり、少しでも節約したい「水道光熱費」！ 寒い冬は湯船に浸かりたいところですが、「入れ替え」より「追い炊き」の方が“年間7000円以上”お得って本当？

2025年の「電気・ガス料金支援」は9月使用分で終了している

「電気・ガス料金支援」では「2025年7月使用分～2025年9月使用分の電気・都市ガス料金」を対象に、手続き不要で料金の値引きを実施していました。

同施策の対象期間はすでに終了しています。ただし、政府が決定した総合経済対策においては、「2026年1～3月の電気・ガス料金の３ヶ月使用分を補助する」新たな施策も盛り込まれています。一般的な家庭では3ヶ月合計で7000円程度の負担軽減になるとされているため、家計の大きな助けになるでしょう。



12月に湯船を張るのに必要な水道光熱費は1回「130円程度」

では、冬本番に差し掛かる「12月」に湯船を張る上での「水道光熱費」を試算していきましょう。

浴槽のサイズによっても異なるものの、湯船があふれない程度の一般的な水量は「約180リットル」、水道代は経済産業省資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」で公開している「省エネ効果の算出根拠」から、水道1立方メートル（1000リットル）の水道料金「260円」を用います。

1リットルあたり「0.26円」となるため、「0.26円×180リットル」で「46.8円」が「1回のお風呂にかかる水道代」であると求めることができます。

続いて、ガス代を試算します。今回は「40度」まで湯船を温める想定です。

東京都水道局によれば、12月の「都庁付近の水道水」の平均水温は「13.6度」です。「都市ガス」の発熱量を1立方メートルあたり「45メガジュール＝1万750キロカロリー」、熱効率を「80％」とします。

また、東京ガス株式会社の「ガス料金表（一般契約料金 B表）」2025年12月検針分の単位料金を参照すると、1立方メートルあたりの料金は「154.24円」です。これらの情報から「水温を12月の平均水温約14度から40度まで上げるためのガス代」を求めると、以下のようになります。

・26度×180リットル÷（1万750キロカロリー×熱効率80％）×154.24円＝約83.94円

これは、あくまで概算ですが、水道代46.8円＋ガス代83.94円で1回あたり「約131円」の水道光熱費がかかると考えられます。



追い焚きの活用で「年間7500円程度」お得になる可能性も

「追い焚き」機能でかかる光熱費に関しては、温め直す水温が時期によって変化するため、一概には試算できません。ただし水道代が発生しないぶん、節約につながる可能性もあります。

仮に上記と同じ条件で、14度まで下がった残り湯を再度40度まで追い焚きする場合、追い焚きする際の熱効率を75％とすると、追い焚き1回にかかる光熱費は約89.53円です。先ほど試算した「131円」と比べると、1回あたり「約41円」の節約になる可能性が考えられます。

「湯船に毎日浸かり、うち2日に1回を追い焚きで済ませる」というケースでは、水温が低めの12月を基準とした場合、182日×41円で「年間約7500円」の節約になるといえそうです。実際には水温にも左右されますが、「少しでも節約しつつ、湯船には浸かりたい」というご家庭であれば検討してみてもよいでしょう。



まとめ

12月に湯船にお湯を張る場合、今回の条件では、1回にかかる「水道光熱費」はおよそ130円程度となる可能性があります。また、今回紹介したように「追い焚き」を上手に活用すれば水道光熱費を節約できそうです。この冬も節約について考えながら、温かいお風呂で寒い季節を乗り切りましょう。



出典

東京都水道局 水道水の水温

経済産業省資源エネルギー庁 省エネポータルサイト 省エネ効果の算出根拠

東京ガス株式会社 ガス料金表（家庭用／業務用・工業用 共通） 東京地区等 一般契約料金 B表 25年12月検針分

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー