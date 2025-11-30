30日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」で、ゲストの足立梨花（33）が先輩俳優から借りたDVDを7年も返却していないことを明かした。

「解決したいこと」というテーマで、足立は「共演した佐野史郎さんから古いDVDを借りたんですが、7年たってもまだ返せていないんです」と切り出した。そのうえ「そのDVD、まだ見てないんです」と続けると、司会の上沼恵美子（70）と高田純次（78）は呆れたように「まだ見てない？ よく借りたな！」

さらに足立が「（佐野と）お会いした時に返すつもりなんですが、その機会がなくて。7年たったので、10周年で返そうかと」などと話すと、上沼と高田は「何を言うてるの？ 貸した方（佐野）はしっかり覚えているよ！」と断言した。

上沼は自身の経験を思い出し「以前、結婚祝いに藤本義一さんから6枚組のお皿をいただいたんです。そのうちの1枚にケーキを載せて、近所の家にお届けしたら、それから何年も返してくれなくて」。

以来、何かとその家を訪ねては、ひそかに食器棚などを捜索したという。何年か過ぎて、ようやく皿を発見し「うちの皿や！ 返してもらってよろしいですか？」と、その知人に伝えると、あっさり「あ、どうぞ」。

上沼は拍子抜けして「何年もたつのに、驚きもしないんです。もっとびっくりしてくれないと」と、不満をあらわにしていた。