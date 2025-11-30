１１月３０日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝１２頭立て）は、２番人気のゴーラッキー（牡、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）が、鮮やかに逃げ切ってデビュー戦を白星で飾った。母ジェットセッティングは愛１０００ギニーの勝ち馬で、半兄ペースセッティングは２３年のシンザン記念で２着に好走するなどしてオープンまで出世した。勝ち時計は１分４７秒０（良）。

内の４番枠から好スタートを決めて、前半はホウオウロレンシアとハナ争いをする形となったが、３コーナーまでに主導権を奪った。そこから淡々と落ち着いたペースを刻み、直線で後続が迫ってきても、二枚腰でしぶとく脚を使って２着のバステールに１馬身差をつけた。

ルメール騎手は「スタートは上手だったね。だから逃げ切れました。先頭で物見をしていたくらいリラックスして走ることができて、直線でだんだん加速してくれました。反応するのにちょっと時間はかかったが、坂を登ってからトップスピードになって、キタサンブラックの子だから長く脚を使ってくれた。２０００メートルもいけそう」と、センスの良さをたたえた。

黒岩調教師は「気持ちがしっかりしている馬なので、スタートも出ました。しまいもしっかりして強い勝ち方でした。２戦目以降で気持ちが行き過ぎそうなところがあるので、次も１８００メートルくらいかなと思っています」と語った。