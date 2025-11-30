テレ東・豊島晋作キャスターの「台湾有事と存立危機事態」解説動画が大反響 「右じゃない、左じゃない」「まさにこれこそ報道」
YouTube「テレ東BIZ」で公開された「豊島晋作のテレ東ワールドポリティクス」動画が、反響を集めている。
【動画】テレ東・豊島晋作キャスターの「台湾有事と存立危機事態」解説動画
高市早苗首相の発言に中国が反発している件について、豊島晋作キャスターが徹底解説したもの。「台湾有事と存立危機事態〜高市総理の答弁は正しいか間違いか〜最悪シナリオに日本はどう備える？」と題した。
「高市総理大臣が台湾有事をめぐり『戦艦を使って武力の行使を伴うものであれば、どう考えても存立危機事態になり得る』と発言した。台湾有事は存立危機事態になり得るのか？高市総理に対する批判は妥当なのか？日本の備えは十分なのか？テレビ東京WBSの豊島晋作キャスターが高市総理発言の是非と日中関係をめぐる国際政治について徹底解説する」とし、40分弱にわたり、さまざまな視点から語った。
この内容に対して「右じゃない、左じゃない」「事実と意見をしっかり切り分け論点を明確にする。まさにこれこそ報道」「NHKよりテレ東に受信料払いたい」など、多数のコメントが寄せられている。
