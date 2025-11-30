MUSのティンカー・ベルコレクション♡ホリデーを輝かせる特別アイテム
ホリデーシーズンに、MUSの「Disney SERIES CREATED by MUS」からティンカー・ベルの世界を閉じ込めた特別なコレクションが登場します。きらめく金の粉をまとい軽やかに舞うティンカー・ベルの魅力を、ニットからアクセサリーまで多彩なアイテムで表現♡フェアアイル調の編み地や繊細な刺繍、ラメ糸の輝きなど、手に取るたびに心が躍るディテールが満載です。性別や世代を問わず楽しめるラインナップで、この冬だけの“ときめき”をお届けします。
ティンカー・ベルの世界観を纏うニット＆トップス
©DISNEY
©DISNEY
今回のコレクションでは、ティンカー・ベルの金の粉をイメージしたラメ糸を織り込んだユニセックスサイズのニットが主役に。
フェアアイル調の柄とモール糸の柔らかな表情に、シルエット刺繍が存在感を放ちます。
©DISNEY
©DISNEY
さらに、ラフタッチのアートを総柄にしたシアートップスもラインナップ。キャンディースリーブやブラウジングなど、1枚でスタイルに抜け感と華やぎを添えるデザインが魅力です。
アクセサリーにも散りばめられた“魔法のきらめき”
©DISNEY
©DISNEY
バッグやイヤリング、ネックレスなどのアクセサリー類には、ティンカー・ベルのモチーフや輝きをイメージしたディテールが随所に。
©DISNEY
チェーンクラッチバッグは光沢感のある素材でシンプルながら華やかに。
©DISNEY
イヤリングにはパールやビーズを贅沢に使用し、表情を上品に仕上げてくれます。
ネックレスはさまざまなティンカー・ベルのモチーフが連なり、身に着けるだけで物語が始まるような特別感を演出します。
多彩な展開店舗とスケジュールをチェック
©DISNEY
コレクションは12月10日（水）より本格販売スタート。
The SHEL’TTER TOKYO東急プラザ表参道「オモカド」店や各地のMOUSSY店舗、SHEL’TTER WEBSTORE、ZOZOTOWNなどで展開されます。
また、先行販売やPOP-UP STOREも順次開催され、2026年1月4日（日）からはDisney THE MARKET in 伊勢丹新宿店でも限定カラーが登場。
数量限定のため、お気に入りは早めのチェックがおすすめです。
冬だけの魔法を日常に纏う楽しみ♡
MUSが届けるティンカー・ベルコレクションは、冬の装いに優しい魔法をかけるような特別なラインナップ。
ラメの瞬きや繊細な刺繍など、物語を思わせるディテールが日常のコーディネートを輝かせてくれます♪性別を問わず取り入れやすく、ギフトにも最適。
眺めるだけで心が弾むアイテムたちは、この季節ならではのときめきを未来へつなぐ存在になりそうです。ぜひあなたらしい“奇跡の笑顔”を彩る一着を見つけてください。