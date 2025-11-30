「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

皆さん、競馬場のレース以外の場面で印象に残っていること、ありますか？

私は１人でフラリと行くことが多いので、自然と周りの様子が目に入ってきます。

先日、飲み物の列に並んでいた時のこと。前に並ぶ男性２人組のうち１人が「誰かの夢のカケラが落ちてる」と、床に落ちているハズレ馬券を指さしてポツリ。面白い表現だなーと思っていたら、もう１人がその１枚を拾い上げ、近くのゴミ箱へ捨てに行きました。「？？！」と見ていたら、「ちょっとずつ徳積んで馬券当てるわ」「おー、そうだな」というやりとりが繰り広げられ…やっぱり競馬ファン最高！！ってなりました♪

他にも七夕賞の日、福島競馬場の笹にかけられた「オニャンコポンがもう一度輝く」という名無しの短冊が目に入り…「きっと昔から応援している方なんだろうなぁ、なんかこのお願いかないそうだな…」と感動して馬券に追加させてもらったら、見事的中したり！

最終レースを前にベロベロに酔っぱらって、ずーっとドラえもんのモノマネでしゃべっている御一行様も面白かったなぁ笑

決して盗み聞きしているわけではないのですが、おひとり様のときは周囲の人間ドラマ？をひそかに楽しむのも、おすすめです♡

競馬も競馬ファンも大好きだー！！！

先週のマイルＣＳは推しの２頭でワンツー。馬連、ワイドで買ったことでうまくいきました♪

今週もずっーと予想していたジャパンＣは、ジャスティンパレスが本命！今年は宝塚記念が１０→３着、天皇賞・秋も４→３着と昨年よりも着順を上げています。

内枠の馬が結果を出しているレース。この馬自身も２１年の黄菊賞、２３年の天皇賞・春と１番枠で２戦２勝です。イクイノックス世代の６歳馬。長く頑張っている、この子に期待します！

相手の筆頭はやはりマスカレードボールですね。中３週が少し気になりますが、特に左回りでは強いですからね。ダービー馬のダノンデサイル、タスティエーラに世界１位のカランダガンも外せません。あとはサンライズアース、アドマイヤテラ、シンエンペラーも気になっています。

クロワデュノールは…私が大好きなタイトルホルダーなどもそうだったように、やっぱり凱旋門賞への挑戦はダメージが大きいと思います。もちろん能力は間違いないし、大好きな馬ですが、今回は相手には入れませんでした。

馬券はジャスティンパレスの単複と、先週と同じく馬連、ワイドで流します。きょうはウインズ高松でトークショーを行います。来てくださる、皆さんの前で当たりますように！あっ、ジャパンＣは東京「１２Ｒ」ですのでご注意を！！