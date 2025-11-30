°½÷Ìò²ø±é¤Î30ºÐ½÷Í¥à·ãÊÑ¥Ó¥¸¥åá¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¡Ö¾ì½ê¤È°áÁõ¤Î¥¢¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡×¡ÖµÓ¤âÄ¹¤¯¤Æ¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ó¥¸¥å¡×
167¥»¥ó¥Á¡¢Èþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó
¡¡½÷Í¥¤ÎµÜËÜçýÍ³¤¬ÁÇÂ¤¢¤é¤ï¤ÊàÄ¶¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôá¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Ì¿¿½¸¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸Ð¤ËÂ¤òÆþ¤ì¤¿¸å¤í»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤Ô¤¿¤Ô¤¿¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ç¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥ê¥à¤ÊÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î26Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖµÜËÜçýÍ³ ¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¼Ì¿¿½¸¡×(¾®³Ø´Û)¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¸«¤é¤ì¡ÖÄ¹Ìî¸©¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖµÓ¤âÄ¹¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ó¥¸¥å¤Ç¤¹¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Í¡×¡Ö¾ì½ê¤È°áÁõ¤Î¥¢¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬À¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜËÜ¤Ï¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2014Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¼ÂÁ©½÷»Ò¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£15Ç¯11·î¤«¤é7Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖCanCam¡×(¾®³Ø´Û)ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£²ÆÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¸µºÊ¤ÎÉü½²¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç°½÷Ìò¤ò²ø±é¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£