＜速報＞女王・佐久間朱莉は史上5人目平均ストローク60台ならず 無念の最終日「77」
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦のファイナルラウンドが進行している。
【写真】河本結さんはきょうもミニスカスタイル
今季の年間女王・佐久間朱莉は2バーディ・7ボギーの「77」とスコアを崩し、トータル6オーバー・25位タイでホールアウト。史上5人目の年間平均ストローク60台達成を逃した。佐久間は年間平均ストローク『69.9382』で今大会に挑んだ。4日間トータル1アンダーなら申ジエ（韓国）、山下美夢有、竹田麗央、岩井明愛に次ぐ偉業達成だったが、惜しくも届かなかった。トータル8アンダー・首位タイに鈴木愛、古江彩佳、岩井千怜。1打差4位に阿部未悠、2打差5位タイには金澤志奈と申ジエ（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
