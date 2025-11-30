＜中間速報＞女子今季最終Rは混戦 鈴木愛、古江彩佳、岩井千怜が首位並走
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦のファイナルラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、鈴木愛、古江彩佳、岩井千怜がトータル7アンダー・首位に並んでいる。
【写真】河本結さんはきょうもミニスカスタイル
1打差4位タイに金澤志奈と阿部未悠。2打差6位に申ジエ（韓国）、3打差7位タイにはイ・ミニョン（韓国）とルーキーの荒木優奈が続いている。今季の年間女王・佐久間朱莉は16ホール消化時点で5ストローク落とし、トータル6オーバー・24位タイに後退している。昨年覇者の桑木志帆はトータル6オーバー・24位タイ。前週Vのウー・チャイェン（台湾）はトータル11オーバー・35位でホールアウトしている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 国内女子最終戦のリーダーボード
【確定版】シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング
史上5人目の平均ストローク60台 佐久間朱莉の条件は？
脇元華と小祝さくらがドレスアップしました【写真】
クラブ入れ違いで異例の敗戦…直筆の“悔しさを訴える手紙”を公開「推定だけのペナルティは納得いかない」
【写真】河本結さんはきょうもミニスカスタイル
1打差4位タイに金澤志奈と阿部未悠。2打差6位に申ジエ（韓国）、3打差7位タイにはイ・ミニョン（韓国）とルーキーの荒木優奈が続いている。今季の年間女王・佐久間朱莉は16ホール消化時点で5ストローク落とし、トータル6オーバー・24位タイに後退している。昨年覇者の桑木志帆はトータル6オーバー・24位タイ。前週Vのウー・チャイェン（台湾）はトータル11オーバー・35位でホールアウトしている。今大会の賞金総額は1億2000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 国内女子最終戦のリーダーボード
【確定版】シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング
史上5人目の平均ストローク60台 佐久間朱莉の条件は？
脇元華と小祝さくらがドレスアップしました【写真】
クラブ入れ違いで異例の敗戦…直筆の“悔しさを訴える手紙”を公開「推定だけのペナルティは納得いかない」