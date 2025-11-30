扱いやすくてあったかい♡ 結局使えるのは【裏毛スウェット】かも！

あっという間に秋は過ぎて、最近はぐっと冷え込むようになりましたよね。

ニットは確かにあったかいけど、扱いやすさでいえば【裏毛スウェット】に勝るものなし！

着回せて、おしゃれっぽさもあるから頼りになる…

そんな願いをまるっと叶える【裏毛スウェット】のバリエーションをご紹介します。

ペプラムラメ裏毛プルオーバー/emmi

まず紹介したいのは、emmiで人気のラメ入りスウェット生地のプルオーバー。ペプラムシルエットで大人フェミニンさを加えながらも、自由なスタイリングが楽しめます。身体のラインを気にせず着ることができるゆとりのあるシルエットは、こなれ感を演出し、着心地も快適！

【USAGI ONLINE・ZOZOTOWN限定アイテム】Lily Bearスウェット/LILY BROWN

Lily Bearがお気に入りのぬいぐるみを抱えた可愛らしい刺繍がワンポイント。素材はたぽっとしたシルエットを楽しめるヘビーウェイト裏毛スウェットを使用。サイズは2展開。0サイズはコンパクトに着用したい方におすすめ。1サイズはヒップにかかるくらいの着丈で、オーバーサイズのトレンド感を楽しめます。

＜kannaさんコラボ＞スウェットドロップショルダーオフショルプルオーバー/Stylevoice for xxx

オフショルダーが目を惹くスウェットトップスは、きれいめな表面感の裏毛素材を使用。切り替え部分をあえてリブ仕様にしないことで、カジュアルすぎずきれい見えする仕上がりになっています。ゆるっとしたボリューム袖と、裾のリブで引き締まるクロップド丈のシルエットが、全体をすっきりと見せてくれます。

フラワー刺繍ジップアップフーディー

フラワー刺繍スウェットスカート/FURFUR

オリジナルのクロスステッチのバラ柄刺繍が施された裏毛の前開きパーカ＆ロングスカート。フロントのカレッジロゴのアップリケ刺繍がアクセントになっています。スカートは、綺麗めなシルエットで履ける、裾に向かて広がっていくマーメイドシルエット。

【セットアイテム】チュールビスチェ×裏毛ワンピースセット/emmi

2素材のチュールを組み合わせて仕上げたビスチェと裏毛のワンピースのセットアイテム。セットではもちろん、別々でも着回し力抜群なアイテムです。