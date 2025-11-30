声優・大西亜玖璃、マイブームは“推し活”「ファンの人と同じ気持ちを味わえている」
アニメ『ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』上原歩夢役などで知られる声優・大西亜玖璃が30日、約3年ぶりとなる写真集『LONG VACATION』（講談社）の発売記念会見を開催した。
【全身ショット】かわいらしい花柄ワンピースで登場した大西亜玖璃
撮影の舞台は南国ベトナム。開放的な環境の中、突然の雨に降られるハプニングでさえ楽しんでしまう明るくいきいきとした姿が満載。さらに写真集では初の水着姿を披露するなど、貴重なショットをたっぷり詰め込んだ作品に仕上がっている。
自身が参加する声優ユニット『AiScReam』の「愛▼スクリ〜ム！」（▼＝ハートマーク）がバズリ、大活躍だった1年。今後の活動について、「声優としてこれからもいろんな役に出会って向き合っていきたいなと思います。また表に出させて頂く機会もたくさんあるので、積極的に活動していきたい気持ちです」と意気込みを語った。
また、プライベートでは「『テニスの王子様』にハマっていて、“推し活”がマイブーム」と明かし、「（自分を推す）ファンの人と同じ気持ちを味わえていると思うので、いろいろ発信して、SNSで交流していきたい」と声を弾ませた。
