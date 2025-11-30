ずっと気になっていた人に朗報


明日12月1日23：59でついに閉幕するAmazonブラックフライデー。もうラスト1日ちょっとなので買い忘れや「買えばよかった…」と後悔しないようにしたいですね。

で、見つけてしまったのです…。ひっそりと値下げされていた超人気アイテムを…。

大人気のリカバリーウエアTENTIAL BAKUNE（バクネ）の主力商品BAKUNEスウェット のメンズ＆レディスが過去最安値を更新（11月30日時点でのKeepa表示より）して登場していたんです。

過去価格が見られるkeepaで見ると普段ほとんど値下げされていなんですよね。

私もいつかほしいな…と思ってページをちょこちょこ見ていたのですが、セールになっているのを見たことがないかも…。それがなんと15%オフになっています。「超朗報！」ということで気になっていた皆さんにご紹介していきます。

■BAKUNEの上下スウェットがブラックフライデーで最安値更新！

参考価格￥26,840 →Amazonブラックフライデー2025価格【15%OFF】￥22,814

※2025年12/1（月） 23:59まで

さらにポイントアップキャンペーンと合わせると

実質価格はもっとお得になるという計算に…！

■今ならカラー＆サイズが選べる！

レディースのBAKUNEスウェットは、過去1か月で1,000点以上購入されたベストセラー1位アイテム。

レディースのカラーは

●ネイビー

●ピンク

●ブラウン

●ターコイズ

●パープル

●グレージュ

好みの色が選べて、プレゼントにも自分用にも選びやすいカラー展開！

サイズは XS〜2XL と幅広く対応。今ならサイズが選べそう！

■メンズ版BAKUNEスウェットも同時にセール特価！こちらも最安値更新

実は、メンズBAKUNEスウェットもレディースと同じく過去最安値を更新しています。過去1か月で2,000点以上購入されていて、ベストセラー1位を獲得中！

￥26,840 →【15%OFF】￥22,814（税込）

カラーは以下の4色がありました。

・ブラック

・ネイビー

・ターコイズ

・ダークグレー

BAKUNEは通常はほぼ定価販売。

・Amazonブラックフライデー2025ではレディースもメンズもAmazon過去価格最安値

・ポイント還元キャンペーンを合わせてさらにお得に買えるチャンス

・カラー展開も豊富で、欲しい色もサイズも今なら選びやすい

・プレゼント需要にもぴったり

これだけ条件が揃うことは滅多にないのでは…？

2025年で一番お得に買えるタイミングと言えそう！

■さらに安く買える裏技も！

エントリーしてアマギフ買うと最大700ポイントもらえる


現在Amazonでは、対象者限定ですがAmazonギフトカードのEメールタイプ・配送タイプのいずれかを5,000円以上購入すると最大700ポイントがもらえるキャンペーンを実施中。

●Amazonギフトカードを買うと最大700ポイントもらえるキャンペーン

●2025年12月23日(火)23:59まで／エントリー必須

こちらを利用して買えば実質もっとお得に買うことができますよ！　事前エントリー必須なのでお忘れなく！

上品でシンプル、毎日使える実用性、（男女ともにAmazon過去価格最安値更新）ということで、クリスマス・誕生日・家族への贈り物にもぴったりですね。気になる方は明日ブラックフライデーが終了する前にチェックを！

【レタスクラブ編集部YYY】