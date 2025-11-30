【Amazonブラックフライデー2024】「朗報」《BAKUNE（バクネ）》がブラックフライデー価格になってます！
明日12月1日23：59でついに閉幕するAmazonブラックフライデー。もうラスト1日ちょっとなので買い忘れや「買えばよかった…」と後悔しないようにしたいですね。
で、見つけてしまったのです…。ひっそりと値下げされていた超人気アイテムを…。
大人気のリカバリーウエアTENTIAL BAKUNE（バクネ）の主力商品BAKUNEスウェット のメンズ＆レディスが過去最安値を更新（11月30日時点でのKeepa表示より）して登場していたんです。
私もいつかほしいな…と思ってページをちょこちょこ見ていたのですが、セールになっているのを見たことがないかも…。それがなんと15%オフになっています。「超朗報！」ということで気になっていた皆さんにご紹介していきます。
■BAKUNEの上下スウェットがブラックフライデーで最安値更新！
▶[TENTIAL] BAKUNE スウェット ウィメンズ レディース リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器
参考価格￥26,840 →Amazonブラックフライデー2025価格【15%OFF】￥22,814
※2025年12/1（月） 23:59まで
さらにポイントアップキャンペーンと合わせると
実質価格はもっとお得になるという計算に…！
■今ならカラー＆サイズが選べる！
レディースのBAKUNEスウェットは、過去1か月で1,000点以上購入されたベストセラー1位アイテム。
レディースのカラーは
●ネイビー
●ピンク
●ブラウン
●ターコイズ
●パープル
●グレージュ
好みの色が選べて、プレゼントにも自分用にも選びやすいカラー展開！
サイズは XS〜2XL と幅広く対応。今ならサイズが選べそう！
■メンズ版BAKUNEスウェットも同時にセール特価！こちらも最安値更新
実は、メンズBAKUNEスウェットもレディースと同じく過去最安値を更新しています。過去1か月で2,000点以上購入されていて、ベストセラー1位を獲得中！
▶[TENTIAL] BAKUNE スウェット メンズ リカバリーウェア 上下セット 一般医療機器
￥26,840 →【15%OFF】￥22,814（税込）
カラーは以下の4色がありました。
・ブラック
・ネイビー
・ターコイズ
・ダークグレー
BAKUNEは通常はほぼ定価販売。
・Amazonブラックフライデー2025ではレディースもメンズもAmazon過去価格最安値
・ポイント還元キャンペーンを合わせてさらにお得に買えるチャンス
・カラー展開も豊富で、欲しい色もサイズも今なら選びやすい
・プレゼント需要にもぴったり
これだけ条件が揃うことは滅多にないのでは…？
2025年で一番お得に買えるタイミングと言えそう！
■さらに安く買える裏技も！
現在Amazonでは、対象者限定ですがAmazonギフトカードのEメールタイプ・配送タイプのいずれかを5,000円以上購入すると最大700ポイントがもらえるキャンペーンを実施中。
●Amazonギフトカードを買うと最大700ポイントもらえるキャンペーン
●2025年12月23日(火)23:59まで／エントリー必須
こちらを利用して買えば実質もっとお得に買うことができますよ！ 事前エントリー必須なのでお忘れなく！
上品でシンプル、毎日使える実用性、（男女ともにAmazon過去価格最安値更新）ということで、クリスマス・誕生日・家族への贈り物にもぴったりですね。気になる方は明日ブラックフライデーが終了する前にチェックを！
【レタスクラブ編集部YYY】