TVアニメ『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』が2026年1月10日より放送開始！第2弾KV・第3弾PV・EDテーマ情報も一挙解禁！

小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載開始され、2021年9月にオーバーラップノベルスより書籍化（著・赤池宗／イラスト・転）、2022年2月にガルドコミックスでコミカライズ化（漫画・青色まろ）。どんな境遇にも屈しない主人公の痛快な活躍が話題を呼び、「小説家になろう」上では脅威の3億PV（2025年8月時点）を超え、「次にくるライトノベル大賞2022」単行本部門第3位にノミネート、「楽天Kobo電子書籍アワード2025」世界に届けたい！一押しコミック部門に入賞し、多くのランキングを席巻した大ヒット異世界ファンタジー作品『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』。

この度、2026年1月7日(水)22:00よりPrime Videoにて地上波3日間先行・見放題最速配信と、1月10日(土)より放送開始が決定！そして、第3弾PV・第2弾ビジュアル・場面写真・追加キャスト・エンディングテーマ情報も一挙解禁となった。

フェルティオ家の四男として転生し、幼いころから“神童”として英才教育を受けてきたヴァン。しかし、この世界で“最も不遇”とされる「生産系魔術」の能力が備わっていたことが判明し、彼は辺境の村の領主として追い出されることに――。それでも仲間と力を合わせ、気ままに暮らせる領地を目指して開拓を進めていく。今回解禁されたビジュアルには、力強い眼差しに固い決意を秘めたヴァンの姿が描かれている。その脇には、彼を支えるために辺境の地へ同行したティルとカムシンの姿も確認でき、彼らの絆が、これから始まる壮大な物語を予感させる一枚になっている。

最弱スキルを手にした少年・ヴァンが、仲間とともに歩む成長と挑戦の物語。是非、放送に期待してほしい。

あわせて、本作のEDテーマを大渕野々花が担当することも解禁！第3弾PVでいち早く楽曲が披露された「Make it」は、明るく前向きなサウンドに、そっと寄り添う優しさを感じさせる、“お気楽”になれる一曲となっている。大渕は楽曲について「生まれ持ったもの、立たされた場所、そんな今を思いわずらう日があっても、どうかこの曲を聴いて『お気楽』に、ありのままの自分と手を繋いでもらえたら嬉しいです！！」とコメントしている。

また本楽曲の作詞・作編曲を務めた音楽クリエイターのemon(Tes.)からもコメントが到着し、「感情をそっと支え、聴く人の心にも静かに残っていくような楽曲になれば嬉しいです」とコメントしている。

＜大渕野々花 コメント＞



このたび、エンディングテーマ「Make it」を歌わせていただきます、声優・歌手の大渕野々花です！

初めて原作を拝読したとき、様々な境遇をそれぞれに生きてきたヴァン君たちが、まっすぐな温かさを持ち寄って進んでいく姿に強烈に胸を打たれました。

生まれ持ったもの、立たされた場所、そんな今を思いわずらう日があっても、どうかこの曲を聴いて「お気楽」に、ありのままの自分と手を繋いでもらえたら嬉しいです！！

大渕野々花 プロフィール

幼少期から芸能活動を始め、歌唱オーディション番組での入賞や舞台への出演、学生キャスターを務めるなど、マルチな才能を発揮。

フライングドッグ主催オーディション「犬コン！」特別賞を受賞し、TV アニメ『怪異と乙女と神隠し』エンディング主題歌「朱く染めて心臓」でメジャーデビューを果たす。

2024 年から声優として数々の作品に出演しながら、歌手としてアニメやゲームの主題歌を担当する。

深みと透明感を兼ね備えた声と表現力が魅力の声優・歌手。

＜emon(Tes.) コメント＞



作品の空気やキャラクターたちの想いを音に乗せて形にしました。

音楽が物語の中で感情をそっと支え、聴く人の心にも静かに残っていくような楽曲になれば嬉しいです。

emon(Tes.) プロフィール

2007 年よりネットミュージック・シーンで活動を開始。

2010 年からはVOCALOID プロデューサーとしても活動し、「Shake it!」「ラッキー☆オーブ」「どりーみんチュチュ」など多くの人気楽曲を発表。 作詞・作編曲家としてアニメやゲームの主題歌、キャラクターソング、音楽ゲームBGM などを幅広く手がける。また、他アーティストのリミックスや自身のDJ 活動など、多方面で精力的に活動中。

●楽曲情報

EDテーマ

大渕野々花



「Make it」

作詞・作編曲：emon(Tes.)

●作品情報

『お気楽領主の楽しい領地防衛〜生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に〜』

2026年1月10日(土)より放送開始

TOKYO MX / BS11 1月10日 毎週土曜日 22：00〜

サンテレビ 1月10日 毎週土曜日 22：30〜

AT-X 1月11日 毎週日曜日 23：30〜（リピート放送：毎週木曜日 29:30〜／ 毎週日曜日 8:30〜）

とちぎテレビ 1月15日 毎週木曜日 23:00〜

配信情報

2026年1月7日(水)22:00より、Prime Video にて地上波3 日間先行・見放題最速配信！

その他配信サービスでも地上波放送終了後に順次配信

【キャスト・スタッフ】

内山夕実

M・A・O、伊瀬茉莉也、日笠陽子、若山詩音

堀内賢雄、小林親弘 古川慎、倉持若菜、佐藤元、大渕野々花

原作：赤池 宗（オーバーラップノベルス刊）

原作イラスト：転 原作コミック：青色まろ（「コミックガルド」連載）

監督：畳谷哲也 シリーズディレクター＆スーパーアドバイザー：栗山貫行

シリーズ構成：安永豊 キャラクターデザイン：中村真悟

音楽：うたたね歌菜 音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：NAZ

オープニングテーマ：中島 怜「おきらくぜ〜しょん」

エンディングテーマ：大渕野々花「Make it」

(C)赤池宗・オーバーラップ／お気楽製作委員会

