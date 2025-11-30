「ゴジュウジャー」新ヒロイン・志田こはくが初登場 切り替わり方に注目集まる「そうきたか」「説得力ある」前任・今森茉耶が未成年飲酒で降板
【モデルプレス＝2025/11/30】テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（毎週日曜9時30分〜）の第40話が、11月30日に放送された。ヒロインの後任を務める女優・志田こはくが登場し、反響が寄せられている。
同番組をめぐっては、以前一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン役を務めていた女優・今森茉耶が、20歳未満の飲酒行為が発覚したことを受け、降板。志田が同役の二代目として後任を務めることとなった。
この日の放送では、「潜入調査のために変えてもらったこの顔と声！全然もとに戻らないんだけど！」と、“ハイクラス名探偵”の角乃が潜入調査のために顔を変え、それが戻らなくなってしまったという設定で志田が角乃として初登場。また、劇中では「決めた！このままでいる。ハイクラス＆ラグジュアリー。オニかわいい！」と、志田が「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」（2022）で演じた鬼頭はるか／オニシスター役にちなんだセリフも飛び出した。
劇中の設定を利用し、違和感なく志田に切り替わったことを受け、視聴者からは「そうきたか」「ユーモアあって面白い」「説得力ある」「納得する」「もはやオニシスター」といった声が。また、オープニング映像も新たに撮影されており、「感動した」「スタッフさん凄い」「全員集合してて嬉しい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
