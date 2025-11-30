timelesz、2作品のサブスク＆ダウンロード配信開始 8人体制の「RUN」も収録
【モデルプレス＝2025/11/30】timelesz（タイムレス）が11月30日、アルバム「FAM」および「HANABI 〜 in the late summer night」2作品をサブスク＆ダウンロードの配信をスタートした。
【写真】菊池風磨の美腹筋
同2作の配信は11月17日の情報公開後、SNSで「サブスク解禁」がトレンド入りするなど、盛り上がりを見せていた。『HANABI 〜 in the late summer night』は、timeleszのファンミーティングイベント「timelesz SUPER FAMeeting」の花火パートを彩った楽曲12曲で構成された作品。このファンミーティングには6月11日にCDリリースしたアルバム『FAM』を購入、応募したファンの中から抽選で千葉・ZOZOマリンスタジアム、大阪・万博記念公園の2会場で約50,000人が参加。timeleszの楽曲に合わせて合計約10,000発の花火が打ち上がり、反響を呼んだ花火パートのセットリストをコンピレーションした内容である。
収録楽曲の「RUN -timelesz edition-」と「ぎゅっと−timelesz edition−」は新体制8人で新たにレコーディング。新体制発足後、同2曲はコンサートでは披露されていたが、作品としては初リリースとなる。8人体制での「RUN」は、昨日11月29日に放送された日本テレビ系「ベストアーティスト2025」で地上波TV初パフォーマンスとなり、視聴者からは歓喜、感動の声がSNSでも多く寄せられていた。
もう1作品のtimelesz新体制初のアルバム『FAM』。“家族”をコンセプトに共感性の高いJ−POPを収録したこの作品は、発売週で60万枚を超える自己最高売り上げを記録した。新メンバー募集オーディション「timelesz project -AUDITION-」最終審査曲でもあり、新体制初作品としてデジタルリリースした「Rock this Party」、リード曲の「ワンアンドオンリー」をはじめ全13曲を収録。「Rock this Party」は先日発表された「2025年JOYSOUNDカラオケ年間ランキング2025年発売曲ランキング（ボーイズグループ）」、「DAM2025年年間カラオケランキング今年発売ボーイズグループ楽曲TOP10」で1位を獲得し、今年を象徴する1曲となっている。
また、先日11月15日に放送された日本テレビ系「with MUSIC」で地上波TV初パフォーマンスし話題を呼んだ「革命のDancin’ night」を含む、「timelesz project -AUDITION-」5次審査の課題曲など、CDでは通常盤のみに収録されていた5曲も合わせ計18曲を配信する。（modelpress編集部）
［DISC1］
M1.Rock this Party
M2.Baby What’s Your Name？
M3.Do Me Do Me
M4.Head Up
M5.Flavor
M6.because
(佐藤勝利／菊池風磨／松島聡 歌唱曲)
M7.HONEY ALMOND
M8.ワンアンドオンリー
M9.Scent of No.9
M10.君へ
（寺西拓人／原嘉孝／橋本将生／猪俣周杜／篠塚大輝 歌唱曲）
M11.Popcoooooooorn！
M12.手をたたけ愛ならせ
［DISC2］
M1.革命のDancin’ night
M2.SWEET
M3.New phase
M4.Anthem -episode 1-
M5.We’re timelesz
M1. Rock this Party
M2. Popcoooooooorn!
M3. HONEY ALMOND
M4. Summer Ride
M5. 冬が来たよ
M6. ワンアンドオンリー
M7. Anthem -episode 1-
M8. RUN -timelesz edition-
M9. Baby What’s Your Name？
M10. ぎゅっと-timelesz edition-
M11. timeless
M12. 手をたたけ愛ならせ
M13. I’m Home
