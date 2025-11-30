PSG戦決勝点で4試合ぶり白星に貢献…南野拓実「とても満足している」
モナコに所属する日本代表MF南野拓実が、パリ・サンジェルマン（PSG）に勝利した喜びを口にした。29日、フランスメディア『Foot Mercato』が伝えている。
リーグ・アン第14節が29日に行われ、リーグ戦3連敗中の8位モナコは首位PSGと対戦。68分に南野がワントラップから左足を振り抜いて先制点を挙げると、80分にはティロ・ケーラーが一発退場となり、数的不利となったが、リードを守り切り、1−0で勝利を収めた。
リーグ戦4試合ぶりの白星を手にした試合後、今季リーグ戦3ゴール目、公式戦では2試合連続となる4ゴール目を挙げた南野は「僕たちにとって素晴らしい勝利でした。とても満足しています。これまで苦しい時期を過ごしていましたけど、この結果を経て良い時期を過ごせるように願っています。レッドカードの後も、精神的にも肉体的にも団結することができていたと思います」と振り返った。
